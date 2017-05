De jugar pressionat pels rivals a Lugo a ser el teloner del Getafe i el Cadis

Què és millor, jugar abans que els rivals, amb l'opció de posar-los pressió, o fer-ho després, sabent-ne el resultat, amb el risc que t'hagin retallat distàncies? Hi ha opinions per a tots els gustos, però el Girona a demostrat aquesta temporada que tant hi fa. Quinze dies enrere rebia l'UCAM Múrcia just quan havien acabat els partits del Getafe i el Cadis amb empat i l'equip tenia una clara opció d'ampliar l'avantatge. Va perdre. el cap de setmana passat va començar el partit de Lugo amb els madrilenys a 4 punts i els andalusos a cinc, gràcies als triomfs que havien assolit el dia abans. I l'equip de Machín va respondre a la pressió amb un 1-2 a l'Anxo Carro que deixava les coses iguals, 7 i 8 punts d'avantatge respectivament sobre Getafe i Cadis, amb una jornada menys per disputar. Aquest cap de setmana la situació és diferent. El Girona actua de teloner dels de dalt i no serà fins demà (18:00) quan jugaran el tercer i el quart classificat. Els de Bordalás a casa contra el Còrdova; els gaditans, al Carranza davant del Nàstic. Tots dos, rivals amb l'aigua al coll en la lluita per no baixar.

L'ascens matemàtic del Girona és, avui, a 11 punts. Si es guanya l'Osca, estarà a només 8, que demà podrien ser menys en cas que els perseguidors no s'imposessin en els seus partits: 6 o 5 en funció de quins fossin els resultats. Si el Cadis no guanya i el Getafe perd, la Primera estaria més a prop que mai. El Girona sumaria 68 punts, per un màxim de 58 els perseguidors, que ja només en podrien arribar a sumar 73. En cas d'empat dels madrilenys aquesta xifra seria de 74, amb la qual l'ascens per als de Machín estaria a sis. Només dos partits a falta de cinc.

En la roda de premsa prèvia al Cadis-Nàstic de demà el tècnic Álvaro Cervera no va fer cap esment a la possible lluita per l'ascens directe i va admetre que el seu equip buscarà dos o tres triomfs més per assegurar el play-off. I no mira amunt, mira avall per intentar allunyar Valladolid i Saragossa, que encara tenen aspiracions. Per la seva banda José Bordalás, del Getafe, va dir que anaven «partit a partit» i va admetre que aquestes últimes jornades «tots els rivals ens exigiran molt».