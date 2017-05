Mig centenar d´exjugadors del Girona dels vuitanta es troben a Montilivi

Gairebé mig centenar d'exjugadors del Girona han participat aquest migdia en una emotiva trobada d'exjugadors del club durant els anys vuitanta. Els exfutbolistes s'han trobat a quarts de dues de la tarda a Montilivi i posteriorment han fet un dinar de germanor. Molts d'ells també tenen previst aprofitar l'avinentesa per assistir al Girona-Osca d'aquest vespre, on l'equip de Pablo Machín buscarà fer un altre pas endavant cap a Primera.

Pepe Pinto, Waldo Ramos i Xavi Agustí han sigut els tècnics que van dirigir el Girona aquella dècada que han pres part a l'acte. També hi ha sigut Delfí Geli, per partida doble, com a president actual del club i com a exjugador del Girona en aquells anys, abans de fer el salt al futbol professional.

Així com el directiu Albert Mateos.

Els exjugadors que han pres part a l'homenatge han sigut: Aroca, Bosch, Bou, Cabezas, Carbó, Iñaki, Joan Duran, Eudald Duran, Esteve, Garcia Contreras, Giménez, Gispert, Toni Gómez, Guixeras, Juanjo, Magaldi, Montes, Omedes, Jaume Pujolràs I, Joan Pujolràs II, Ramos, Rebollo, Diego Requena I, Juanjo Requena II, Sala I, Sagué, Saló, Salvà, Sielva, Solè, Trias, Valeros, Parra, Arredondo, Vert, Geli, Morata, Chaves, Lozano, Busó, Sais, Majó, Estrach i Valeriano. Ricardo Soley, històric exmassatgista del Girona, també hi ha participat.