La policia local proposa quatre aparcaments alternatius a Montilivi

El pavelló de Palau, la zona comercial del Mas Gri, el Centre Verd o la Creueta-Parc Tecnològic són quatre dels aparcaments alternatius que proposa el cap de la Policia Municipal de Girona, Joan Jou, als aficionats, els dies de partit. L'ascens a Primera, com va detallar el Diari de Girona dissabte passat, comportarà que el dispositiu de seguretat al voltant de l'estadi de Montilivi s'ampliï i això impedirà que es pugui aparcar al seu voltant, com succeïa fins ara. Jou va confirmar que l'avinguda quedarà tallada, per baix, a l'altura de la cruïlla amb Puigsacalm i, per dalt, a Jocs Olímpics. Tampoc es podrà circular ni estacionar a Mas Barril.

La Policia Municipal està fent la seva pretemporada particular, treballant de bracet amb els Mossos en la confecció dels dispositius de seguretat que requereix un esdeveniment únic com és un partit de Primera. Agents de Girona ja han visitat, per exemple, un parell de cops Vila-real, per conèixer de primera mà l'experiència de la policia local d'allà. «Parlant amb la Corunya, ens arriba que en un dia de partit a Primera l'activitat a la ciutat puja un 40%, i això és molt. Quan hi hagi futbol a Girona, es notarà», diu Jou. Aquests contactes han permès prendre nota de diversos temes, com ara parlar amb els bars pròxims a l'estadi perquè serveixin les begudes en gots de plàstic i no en vasos o ampolles de vidre, o de quina manera treballar quan es trobin casos de venedors il·legals de marxandatge.

Una de les grans preocupacions és l'aparcament. Amb el tall de seguretat ampliat es perden espais com el del gol nord, els de la zona de l'institut i Mas Barril. El cap de la Policia de Girona explica que el dispositiu es desplega sis hores abans del partit i que no hi pot haver vehicles estacionats dins del perímetre marcat. Això afectarà, per tant, també, als estudiants de la Universitat de Girona, que els dies que l'equip de Pablo Machín jugui entre setmana (Jaume Roures, de Mediapro, ja ha advertit que tocarà anar a futbol molts divendres i dilluns), tampoc podran usar els aparcaments. «Una de les nostres obsessions és garantir que tots els veïns puguin accedir a casa amb cotxe, i això tal com ho hem muntat, s'aconsegueix. També hi haurà dies que caldrà compatibilitzar el futbol amb les classes de la UdG. Ja n'hem parlat amb la Universitat i en seguirem parlant. Les entrades i sortides que calguin estaran garantides, però els estudiants hauran de buscar alternatives», subratllava ahir Joan Jou.

Dit això, el responsable de la Policia Municipal es fa seves les paraules de l'alcaldessa Marta Madrenas: «l'afició s'haurà d'acostumar a caminar 15-20 minuts per arribar a l'estadi. I això ja passa quan vas a veure el Barça al Camp Nou». «Ens ve a sobre una situació nova, no hi estem acostumats, i hem d'estar atents, per exemple, a quants vehicles arribaran a la ciutat amb seguidors rivals i com això afectarà el trànsit». Jou defensa el transport públic però recorda que «els autobusos només poden portar 40-50 persones per viatge, i estem parlant d'un volum de 12.000 espectadors». Per això, insisteix, «el missatge és que caldrà caminar deixant el cotxe en aparcaments alternatius com els de Mas Gri, la Creueta-Parc tecnològic, Centre Verd o el del pavelló de Palau».



Tres fronts oberts

La policia local treballa en tres direccions a l'hora de muntar la seguretat dels partits. Els agents de Girona són els responsables de regular el trànsit als voltants de Montilivi i s'encarreguen de fer els talls viaris. Caldran vuit agents, un 30% més que ara. Dins del camp la seguretat està en mans dels Mossos i dels agents privats, tots sota la direcció del coordinador de seguretat, Albert Mendoza. A l'UCO, al seu costat, però, també hi haurà un policia local, per tal de comunicar qualsevol incidència que passi a la ciutat, fora del perímetre de seguretat relacionada amb el partit de futbol.

«Fer el dispositiu de tancament és força senzill. Tant de bo sempre vingués gent cívica, però sabem que no sempre serà així. Potser hi haurà partits que tindrem 100 o 200 seguidors sense entrada i hem de tenir tots els escenaris previstos», relata el responsable dels agents municipals. A banda dels agents que estaran en l'operatiu a Montilivi «també hi haurà un contingent ordinari de policies que vetllarà per donar resposta a les incidències del dia, i a més hem previst un altre equip d'agents de suport per actuar en tot allò vinculat al futbol que no estigui dins del dispositiu de seguretat».

Un partit de Primera, i si és contra el Barça, el Madrid o l'Espanyol, encara més, resulta incomparable amb cap altre esdeveniment: «les Fires o Temps de Flors duren 10 dies i es concentren a la Devesa i el Barri Vell. Això serà cada quinze dies i tindrà afectació a tota la ciutat».