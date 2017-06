Cimera a Manchester amb representants del City per perfilar les incorporacions

L'estreta relació que existeix des de fa un parell de temporades amb el Manchester City i que tot sembla indicar que anirà a més properament, ben aviat donarà els primers fruits de la nova temporada. De moment hi ha confirmada, tot i que encara sense data oficial, una estada a la ciutat esportiva durant la pretemporada, que podria ser més llarga que la del curs passat. Al marge de l' stage, l'altre gran punt que interessa els aficionats del Girona respecte a la relació amb el City és quins i quants jugadors arribaran cedits a Montilivi aquesta temporada. En aquest sentit, el Girona ja ha posat fil a l'agulla i des de dimecres que Quique Cárcel i Pablo Machín són a Manchester per perfilar amb els representants del club anglès la política de cessions que se seguirà.

La cartera de talents que el conjunt citizen té per cedir és molt àmplia. Ara bé, tant Cárcel com el mateix Josep Guardiola van reconèixer fa dies que el perfil de jugador que podria arribar via City no havia de ser per força el de jove amb projecció sinó que, a Primera Divisió, potser calien ja futbolistes més fets. Probablement aterraran a Montilivi alguns jugadors joves amb projecció tipus Maffeo ara fa dos hiverns –amb moltes ocions de tornar aquest estiu– però la intenció del Girona és apostar per homes més contrastats pels quals el City pagui traspàs i els cedeixi. Una mica com va fer amb Sobrino fa dos estius o Marí el passat, quan el club britànic va adquirir els jugadors en propietat i els va deixar a préstec a Montilivi.

De totes maneres, la sang jove no faltarà a Montilivi aquest estiu i algun diamant en brut vestirà de blanc-i-vermell. D'opcions n'hi ha moltes. Des del malagueny Brahim Díaz (17 anys) o l'aragonès Paolo Fernandes (18) fins al defensa Adarabioyo (19). Amb qui ja hi ha hagut alguna conversa és amb el migcentre d'Ulldecona Aleix Garcia (19 anys). Una mica més d'experiència tenen homes com Jason Denayer (21), que ha jugat enguany a la Premier amb el Sunderland, o Patrick Roberts (20), l'últim curs al Celtic de Glasgow. De la seva banda, el nom de Marlos Moreno (20 anys) ja fa temps que es vincula al Girona i després d'un any irregular al Deportivo de la Corunya, Montilivi podria ser un bon destí per a l'extrem colombià.

Un altre dels jugadors que té el Manchester City en cartera és Rubén Sobrino. El davanter manxec ja ha tastat la Primera aquesta temporada amb el sorprenent Alabès i, amb el Girona a Primera, no seria d'estranyar que tornés a vestir la samarreta blanc-i-vermella. Les característiques de Sobrino agraden molt a Pablo Machín.