El Getafe s´apunta l´últim bitllet cap a Primera

Pacheco, amb dos gols, clau per a l´ascens del Getafe.

Juan Carlos Hidalgo/efe

El Getafe va aconseguir remuntar el resultat advers del partit d'anada a Tenerife (1-0) i va aconseguir, un any després de perdre la categoria, tornar a Primera Divisió. El partit es va resoldre en una esbojarrada primera meitat i els canaris, tot i intentar-ho en tota la segona part, no van poder marcar un altre gol que els situés a la màxima categoria del futbol espanyol.

La primera part del partit va ser trepidant. El Getafe va sortir com un coet i al minut 12, l'equip de Bordalás ja havia capgirat l'eliminatòria. Les dianes de Faurlín, a la sortida d'un córner i de Pacheco, mitjançant un xut col·locat, situaven els madrilenys en avantatge abans del quart d'hora. No obstant, al minut 17, Lozano silenciava el Coliseum i posava el 2 a 1 al marcador, que en aquells moments servia al Tenerife per pujar a Primera. La intensitat i la igualtat seguia regnant però al minut 37, Pacheco tornava a desequilibrar la balança fent el tercer gol del seu equip.

A la segona part, el cronòmetre corria sense aturador per un Tenerife que ho va intentar però que no va poder trobar porteria davant un Getafe que va defensar-se amb molta solidesa durant els 97 minuts que va durar el duel.