El Girona visitarà sis estadis inèdits en el debut a l'elit

Nou temporades seguides a Segona, abans de fer el salt a Primera, han servit perquè el Girona hagi conegut molts dels estadis amb més història i glamur del futbol espanyol. Tant que el curs vinent, en el debut a l'elit, només sis dels dinou camps que veuran passar l'equip de Pablo Machín els seran desconeguts. El Girona, dels 20 clubs que formaran part de la màxima categoria, únicament no s'ha enfrontat mai en Lliga amb Barça, Madrid, Espanyol, Atlètic, Athletic, València, Sevilla i Màlaga. Vuit rivals però, en realitat, sis estadis inèdits perquè el conjunt gironí ha trepitjat molt recentment el Sánchez Pizjuán (Sevilla) i San Mamés (Athletic) per enfrontar-s'hi als seus filials aquesta temporada, en el cas dels andalusos, i l'anterior, en el dels bascos, a Segona. El Camp Nou, el Bernabéu, el RCDE Stadium, el nou Wanda Metropolitano, que rellevarà el Calderón, Mestalla i La Rosaleda, per tant, veuran per primer cop el Girona FC.

D'aquests vuit rivals inèdits en el futbol d'elit n'hi ha un, el Màlaga, que sí que va enfrontar-se al Girona en Lliga la temporada 1948-49 a Segona divisió. Però s'ha de matisar que aquell era un club anterior a l'actual Màlaga CF. Per altra banda, el Girona ha jugat al llarg d'aquests nou anys a Segona contra els filials del Barça, el Madrid, el Sevilla, l'Athletic i el Vila-real, i abans havia coincidit a Segona B (o a Tercera) amb els de l'Espanyol i el València.

Camps reformats

El Girona coneix, gràcies als seus nou anys a la categoria de plata, Butarque (Leganés), Ipurua (Eibar), el Benito Villamarín (Betis), l'Estadi de la Ceràmica, antic Madrigal (Vila-real), Riazor (Deportivo), Anoeta (Reial Societat), Gran Canària (Las Palmas), Mendizorrotza (Alabès), Ciutat de València (Llevant), Balaídos (Celta), i Coliseum, l'últim escenari que el curs vinent serà de Primera després que ahir el Getafe certifiqués l'ascens. Alguns d'aquests camps han patit reformes aquests darrers temps, com ara el del Celta (on el Girona va debutar a Segona l'agost de 2008), el Villamarín, Ipurúa i Butarque. També Montilivi serà reformat aquest estiu, per arribar a l'inici de Lliga amb gespa nova i aforament ampliat fins als aproximadament 12.000 espectadors.

El Girona també ha jugat en aquesta etapa a Segona que ara es tanca als estadis de l'Osasuna, el Granada i l'Sporting, els tres equips que han perdut la categoria. I als d'històrics com l'Hèrcules (Rico Pérez), Mallorca (Son Moix) i Elx (Martínez Valero), que competiran a Segona B. El viatge arrencarà el cap de setmana del 19-20 d'agost, però caldrà esperar fins al 20 de juliol per conèixer el calendari. Molts aficionats del Girona ja tenen el bolígraf a punt per encerclar amb vermell aquells desplaçaments que no es voldran perdre per res.