El Girona jugarà un amistós al camp de l'Oldham el 27 de juliol

El Girona encara no ha confirmat exactament les dates de la seva estada de pretemporada a Manchester, però, aquesta tarda l'Oldham Athletic se li ha avançat fent públic que rebrà els gironins al seu estadi el dijous 27 de juliol. L'Oldham Athletic juga a la League One, equivalent a la Segona B espanyola tot i que amb pressupostos més elevats i bons estadis com el seu Boundary Park, on es jugarà el partit, amb capacitat per a 10.368 espectadors. Oldham és una localitat d'uns 100.000 habitants, situada molt a prop de Manchester.

La temporada passada, el Girona va fer la seva concentració de pretemporada a Manchester, a les instal·lacions del City, i va jugar dos amistosos. El primer contra un dels filials del City en els mateixos camps l'Academy del club anglès i el segon contra el Blackburn Rovers