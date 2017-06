El Girona serà el penúltim equip a començar la pretemporada

Si bé al partit al camp del Còrdova de l'última jornada de Lliga, el Girona hi va arribar en plena ressaca de celebracions i festes, la plantilla blanc-i-vermella no va començar les vacances fins l'endemà del duel a l'Arcángel (11 de juny). Dues setmanes després, ben pocs detalls sobre la nova temporada a Primera Divisió ha donat el Girona. És un secret a veus que el Manchester City augmentarà el seu grau d'implicació amb el club i es convertirà en actor principal en l'accionariat del club. Mentrestant però, el fitxatge de Gorka Iraizoz procedent de l'Athletic Club, la renovació de Portu i l'amistós a Palamós contra el Brighton Hove Albion l'1 d'agost són les úniques novetats comunicades oficialment.

A l'estadi de Montilivi s'hi estan fent els treballs d'arranjament del terreny de joc però encara no hi ha data de quan començarà la instal·lació de les noves graderies que ampliaran l'aforament fins a gairebé 13.000 localitats. També ha trascendit que Quique Cárcel i Pablo Machín han estat aquests dies a Manchester parlant de la configuració de la plantilla i que el club té embastat un acord amb el PGA de Caldes de Malavella per a construir-hi dos camps d'entrenament.

Pel que fa a l'inici de la pretemporada, mentre pràcticament tots els equips de la nova categoria ja tenen la pretemporada definida i el llistat d'amistosos tancat, el Girona encara no ho ha fet oficial. Els gironins, juntament amb el Getafe, que tot just dissabte va confirmar el seu ascens, són els únics que no ho han anunciat. Tot i això, la plantilla té previst ser a Girona el divendres 14 per a les revisions mèdiques i començar els entrenaments el dilluns 17.

El que no està clar són les dates en què el Girona es desplaçarà a Manchester per fer-hi una estada la qual cosa sí que està confirmada que es farà. Per aquest motiu, fa uns dies Cárcel no va descartar fer un segon stage a algun altre lloc. Mentrestant, els rivals del Girona aquest proper curs ja tenen tots la pretemporada d'allò més definida i publicada. Així, i sempre tenint en compte que el Getafe fa tres dies que ha pujat, el Girona serà l'equip que comenci més tard els entrenaments. Els més matiners seran l'Athletic Club i el Sevilla (3 de juliol) que hauran de disputar les prèvies de la Lliga Europa i de la Lliga de Campions, respectivament. Els bascos faran una estada als Alps suïssos mentre que els andalusos una gira pel Japó i una estada a Anglaterra. El mateix dia també donarà el tret de sortida a la feina el València que s'instal·larà a terres franceses. Dos dies més tard ho faran el Màlaga amb una concentració a Alemanya i el Deportivo. El dia 6 serà el torn per a l'Atlètic de Madrid i el 8 per al Llevant, ascendit també de Segona A i per al Betis.

La setmana en què el Girona està citat per realitzar les revisions mèdiques serà quan començaran els entrenaments la resta d'equips: Alabès, Espanyol, Leganés, Las Palmas, Vila-real, Reial Madrid i Celta. Els darrers a fer-ho abans que el Girona i el Getafe seran el Barça i l'Eibar que tornaran a la feina el dia 12. Cal tenir en compte que la Lliga de Segona A va acabar gairebé vint dies després que la de Primera i per això, Machín ha donat més dies de descans als seus homes.