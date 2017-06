La ciutat esportiva del Manchester City acollirà el Girona del 20 al 28 de juliol

La City Football Academy serà novament aquest estiu el centre d'operacions del Girona durant una setmana. La creixent connexió entre el conjunt blanc-i-vermell i el britànic permetrà novament que els homes de Pablo Machín puguin treballar en un escenari de cinc estrelles pel que fa a instal·lacions esportives i fabulós pel que fa a condicions climatòlogiques per aquestes dates per treballar l'aspecte físic. L'estada a Manchester començarà el dia 20 de juliol i s'allargarà durant una setmana, fins al dia 28. Serà tot just tres dies després del primer entrenament de la nova temporada fixat, ara ja sí de manera oficial pel club, pel dilluns 17. El cap de setmana anterior, els futbolistes que encara no hagin passat la revisió mèdica de rigor seran citats per fer-ho. Caldrà veure on s'entrena l'equip durant els tres dies previs a marxar cap a Manchester ja que l'estadi de Montilivi estarà de ben segur empantanegat d'obres. Un cop la plantilla torni del Regne Unit seguirà amb la preparació a Girona i disputarà uns quants partits amistosos abans de l'inici de la competició, a mitjans d'agost.

L'estret vincle entre el Manchester City i el Girona no només dona fruits pel que fa a cessions de jugadors com ha passat els darrers anys. Les arribades de Marí, Maffeo, Sobrino, Nwakali i també la permanència de Lejeune l'any passat, van ser fruit exclusivament de la magnífica relació entre els dos clubs. Aquest lligam ja va anar més enllà l'estiu passat quan l'anunci que l'equip faria l'estada de pretemporada a la ciutat esportiva del City va generar molta sorpresa i estupefacció. Un any després, el Girona hi repetirà prova que la connexió entre entitats no només es manté sinó que amb l'equip a Primera Divisió ha d'anar a més.

La temporada passada la gran majoria de jugadors del Girona, els Pere Pons, Eloi Amagat, Àlex Granell, René Román ... i encara més el juvenil Sergi Álamo al·lucinaven amb el que els va tocar viure a Manchester. Avesats a fer quilòmetres amunt i avall entre Tordera i Navata per entrenar, l'estada a les instal·lacions del City va mostrar-los la cara més perfeccionistra del futbol professional. Les uxoses i modernes instal·lacions de l'Acadèmia van permetre Machín treballar com Déu mana del 25 al 31 de juliol. La City Football Academy ocupa una superfície de 33 hectàrees i, entre d'altres instal·lacions d'última generació, compta amb 16 camps de futbol, dels quals destaca, per sobre de tots, un estadi per a 7.000 persones on hi juga els seus partits l'equip filial. Les instal·lacions van ser inaugurades el desembre del 2015 i van tenir un cost de més de 300 milions d'euros. La ciutat esportiva compta també amb una residència per als joves futbolistes del planter que el club capta arreu del món. En aquest sentit, el propitetari i president del club, Khaldoon Al Mubarak, va voler crear unes instal·lacions semblants a les de La Masia del FC Barcelona, on poder formar els seus joves talents. Les obres per construir la ciutat esportiva van començar el 2008 i van suposar la regeneració de l'àrea industrial de Clayton al voltant de l'esport. I és que les instal·lacions són al costat de l'Etihad Stadium, amb el qual estan connectades per un pont.



L'Oldham, rival confirmat

De mica en mica es van coneguent tots els detalls de la primera pretemporada del Girona com a equip de la màxima categoria. Així, ahir també va trascendir que l'Oldham Athletic serà rival durant l'estada que farà l'equip a terres britàniques. El partit es disputarà el dijous 27 de juliol a Boundary Park, amb capacitat per a 10.368 espectadors. Oldham és una localitat d'uns 100.000 habitants, situada molt a prop de Manchester. L'equip milita a la League One, l'equivalent a la Segona Divisió B.

El duel contra l'Oldham és tot just el segon que confirma el Girona per aquest estiu. Fa pocs dies, es va conèixer que el Brighton Hove Albion seria rival dels gironins el dia 1 d'agost a Palamós. Curiosament tots dos amistoso van ser confirmats primer pels clubs anglesos que no pas pel Girona. Caldrà veure si els gironins disputen cap altre partit de preparació durant l'estada a Manchester. El curs passat, els de Machín van enfrontar-se a l'equip de promeses del City (derrota per 3-2) i abans de marxar van jugar també un partit al camp del Blackburn Rovers (1-1).

A la tornada a terres gironines el Girona disputarà uns quants amistosos més. Farà falta veure si en juga algun a les comarques gironines com sol fer habitualment els últims anys contra l'Olot o el Llagostera o bé aposta més per rivals de més categoria. Tampoc és gens clar que l'estada de vuit dies a Manchester sigui l'única que faci l'equip aquest estiu. I és que ja va advertir Quique Cárcel que s'estava estudiant la possibilitat de realitzar-ne alguna altra més endavant ja que les condicions de treball a Montilivi no seran les més òptimes.