El conveni d´afiliació amb el Peralada penja d´un fil

L'ascens del Peralada a Segona B era un objectiu prioritari per a la direcció esportiva del Girona. L'acord d'afiliació establert a l'estiu va néixer per tal que el conjunt altempordanès fes el salt a Segona B i fes possible que el Girona tingués un filial en una categoria més competitiva. Tanmateix, les il·lusions del Peralada de fer el salt a Segona B i, del Girona de tenir un filial més amunt, van ensorrar-se diumenge amb el 2-2 contra el Rápido de Bouzas que va donar l'ascens als gallecs. Només acabar el partit ja va advertir el director esportiu Quique Cárcel que la situació podia canviar. «El no ascens és un canvi en el plantejament. Pujar era una situació molt buscada i ara hem d'analitzar la direcció que hem de seguir en el futur sabent que la relació (amb el Peralada) serà bona». L'acord no està trencat però penja d'un fil. El Girona està valorant quina pot ser la millor opció per tenir un segon equip al màxim nivell i no descarta res. La possibilitat de trencar l'acord amb el Peralada existeix i d'afiliar-se amb un altre club també. Més complicat és comprar una plaça a Segona B, que seria el gran objectiu del Girona. Des del Peralada, però, el president Josep Isern negava ahir al vespre qualsevol possible ruptura. «Vull enviar un missatge de tranquil·litat. A dia d'avui no s'ha trencat res. Tenim 4 anys més de contracte signats», deia.

Isern va baixar ahir al matí Montilivi a reunir-se amb la cúpula esportiva del Girona, on s'hauria materialitzat el trencament. A la tarda, ja a Peralada en un berenar de comiat, la plantilla s'assabentava del possible canvi de rumb. «Si em punxen no em treuen sang. Aviso que no tinc galtes per a més hòsties», piulava a les xarxes socials l'entrenador del Peralada, Arnau Sala, a mitja tarda. El tècnic, més tard, no va voler fer declaracions.

Ja al vespre, la situació semblava fer un tomb dràstic. Isern desmentia rotundament que l'acord s'hagués trencat. «Vull donar un missatge de tranquil·litat a la meva gent. A dia d'avui no s'ha trencat res. Vull desmentir el que és un rumor i que ens està fent molt de mal. No tenim cap constància que trencaran el contracte», assegurava de manera insistent el president alt-empordanès. Isern va reconèixer haver-se reunit al matí amb Cárcel i Ivan Hammouch, secretari tècnic del Peralada i adjunt de Cárcel però va negar qualsevol possible ruptura.

La millor temporada de la història del Peralada es va quedar sense premi diumenge. Un resultat, el 2-2, que deixava amb un pam de nas els dos milers d'espectadors i ensorrava la il·lusió del poble que somiava enfrontar-se, amb l'empara del Girona, a rivals de l'entitat del Mallorca, l'Elx o l'Hèrcules. Menys de 24 hores després el conveni d'afiliació penja d'un fil i tot sembla indicar que en els propers dies té moltes possibilitats d'acabar-se trencant.