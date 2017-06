El lateral dret uruguaià de 20 anys Maximiliano Villa podria estar en l'òrbita del Girona

A l´espera que la nòmina de fitxatges, en la qual fins ara només hi és el porter Gorka Iraizoz, s´ampliï, continuen aparaixent noms que es vinculen al Girona com a reforços. En aquest sentit, ahir des de l´Uruguai situaven el jove Maximiliano Villa del Nacional de Montevideo a l´òrbita del Girona. El jugador, lateral dret de 20 anys, arribaria en qualitat de cedit per part de Nacional i el Girona es guardaria una opció de compra del 50% dels seus drets. Caldrà veure si l´operació s´acaba fent i si Villa és un dels escollit per reforçar el Girona. Villa és internacional amb la selecció uruguaiana sub-20. Cal recordar que el Girona té molt encarrilada també la continuïtat de Pablo Maffeo, que tornaria a Montilivi en qualitat de cedit pel Manchester City. Maffeo i Villa ocupen la mateixa posició al camp.