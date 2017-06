Malgrat que competirà a la màxmia categoria del futobl estatal, el Girona no disputarà la Supercopa de Catalunya. Així ho va reconèixer el president de la Federació Catalana de Futbol, Andreu Subies, al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. Subies justifica la decisió per motius de normativa ja que el reglament diu que la competició l'han de jugar els dos equips més antics. «La jugaran el Barça i l'Espanyol perquè són els clubs més antics. És així per reglament», deia Subies que confia que el partit entre Barça i Espanyol es disputi a l'estiu abans que comenci la temporada regular.

Si s'acaba disputant, enguany serà tot just la tercera edició d'un torneig que va néixer l'estiu del 2012. Aquell any, però, ja no es va jugar perquè el Barça va anunciar que hi aniria amb el filial i l'Espanyol s'hi va negar. La Supercopa no es tornaria a disputar fins al 2014 a Montilivi on el Barça va superar l'Espanyol per penals (1-1). L'any passat va ser l'Espanyol el vencedor a Tarragona (1-0).