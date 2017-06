Els veïns de Palau hi tenen molt a dir

L'ascens del Girona a Primera Divisió no transformarà la ciutat radicalment però sí que farà que durant els dies de partit els barris de Montilivi i, sobretot, de Palau-Sacosta vegin alterat considerablement el seu dia a dia. El dispositiu de seguretat al voltant de l'estadi de Montilivi s'ampliarà i això impedirà que es pugui aparcar al voltant del camp, com passava fins ara. A més a més, entre altres mesures l'avinguda de Montilivi quedarà tallada, per baix, a l'altura de la cruïlla amb Puigsacalm i, per dalt, a Jocs Olímpics mentre que tampoc es podrà circular ni estacionar a Mas Barril.

La Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra estan treballant colze a colze per establir el millor desplegament possible per a atenuar els efectes que pugui provocar un dia de partit a Primera Divisió. Amb el tall de seguretat ampliat es perdran espais adreçats a l'aparcament com el gol nord, els de la zona de l'institut i Mas Barril. El dispositiu es desplega sis hores abans del partit i per tant no hi podrà haver vehicles estacionats dins del perímetre. En aquest sentit, en declaracions a Diari de Girona, el cap de la Policia Municipal Joan Jou apostava per fer servir quatre punts d'aparcament alternatius els dies de partit (el centre Verd, el Pavelló de Palau, El Parc Tecnològic i el polígon de Mas Gri). Des de la Policia Municipal de la ciutat es reconeixia haver parlat ja amb els bars propers al camp perquè no serveixin begudes en gots de vidres i també amb la universitat per tal de fer compatibles els partits que es puguin disputar en dilluns o divendres amb les classes. Tanmateix, en aquest diàleg de la Policia hi manca un protagonista destacat, la veu de la ciutadania. O el que és el mateix, els veïns afecats pels talls dels carrers. «Abans que apareguin els problemes cal dialogar al màxim amb tothom. Trobo bé que s'hagi parlat amb els bars, la policia i la universitat però falta la ciutadania. S'ha d'enraoanar amb tothom», assegura Romà Monreal, el president de l'associació de veïns de Palau-sacosta.

Romà Monreal va trobar-se dilluns al vespre mateix amb les regidores, Maria Àngels Planas i Sílvia Paneque en una conversa oberta amb de l'Associació de Veïns per tractar diferents temes referents al barri. Des de l'agrupació, es tem que el barri sigui un caos cada vegada que el Girona jugui contra un dels grans de Primera Divisió i per aquest motiu s'aposta per mirar de ventar una empenta definitiva als aparcaments dissuasius als accessos de la ciutat (Centre Verd, Domeny i Parc Científic i Tecnològic a la zona de la Creueta). «Cal fer-ho perquè hi ha hagut un fet transcendental a la ciutat com és l'ascens del Girona a Primera. Està justificat per-los perquè si no, la ciutat serà un caos. Ara és el moment clau. Cal dialogar i posar fil a l'agulla abans que apareguin els problemes grossos», considera Monreal.

La trobada amb la regidora va tenir lloc a la Residència Geriàtrica de gent gran de Palau-sacosta i va servir també per tractar d'altres temes d'interès pel barri com la manca de policia i de seguretat. L'Associació aposta per la instal·lació de càmeres de seguretat a la rotonda de Mas Gri per controlar els vehicles que entren per l'accés a Girona Sud però la mesura sembla complicada que es pugui dur a terme.