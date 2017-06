Un gegant amb tentacles repartits per tot el planeta

Un onze del New York City FC, abans d´un partit d´aquesta temporada a la MLS. new york city fc

Encara no hi ha res oficial. L'anunci es farà públic en els propers dies. Però és un fet que les negociacions, que fa mesos i mesos que s'estenen, han arribat a un acord perquè el Girona FC torni a canviar de mans. Això, dos anys després de l'última vegada. L'operació tenyirà més que mai Montilivi de blau cel. Ja no perquè el lligam entre el Manchester City serà més fort que mai, sinó perquè la nova propietat serà el grup City Football Group, que porta la batuta des de fa uns quants anys al club anglès i que, amb el pas de les temporades, s'ha convertit en un autèntic gegant amb tentacles repartits per tot el planeta. Girona és l'última plaça conquerida per un grup que també controla d'altres clubs arreu del món.

Si TV Sport Events, matriu de TVSE Futbol, era una empresa a explotar els drets televisius de tota mena d'esdeveniments esportius, el City Football Group va una mica més enllà. Ja no per la seva envergadura, que segueix in crescendo cada any que passa, sinó també per l'elevada quantitat de diners que mou i l'alta incidència que té a tot el món. La companyia naixia fa poc, el 2014, agafant part de la feina que en el seu dia havia gestat l'empresa Abu Dhabi United Group amb l'objectiu de supervisar i administrar totes aquelles operacions relacionades amb el món del futbol que la companyia duia a terme. És propietat del xeic Mansour bin Zayed al Nahyan, juntament amb capital xinès (China Media Capital i el conglomerat CITIC). Abu Dhabi United Group arrencava motors el 2008 amb l'objectiu de convertir-se en propietari d'equips a cada continent. Va començar amb el Manchester City, iniciant el seu projecte a la Premier League. L'èxit va ser evident: no només esportivament (al salt de qualitat de la plantilla cal unir alguns títols com l'FA Cup, Premier League, Copa de la Lliga i Community Shield), sinó també a nivell econòmic.

Els tentacles de l'Abu Dhabi United Group, i posteriorment del City Football Group un cop creat aquest, van decidir allargar-se fa pocs anys. Veient l'èxit a Manchester, era l'hora de crear fronteres. D'aquesta manera, el poder citizen creuava l'oceà atlàntic i es plantava als Estats Units, en una lliga emergent com ho és la MLS. El 2013 es convertia en propietari del 80 per cent de l'accionariat del New York City, club que no només ha acollit joves talents amb projecció, sinó autèntiques llegendes com Frank Lampard, Andrea Pirlo o David Villa, entre d'altres.

N'hi ha més. Els tentacles també arriben fins a Austràlia. Concretament al Melbourne City (la propietat en aquest cas és del 100 per cent); però també a l'altra punta del món, a l'Uruguai. En aquest cas, el City Football Group controla des d'aquest mateix any el CA Torque, un equip que competeix a la segona divisió del seu país. També el control és total, amb l'accionariat al complet. No passa el mateix amb el Yokohama Marinos japonès. El 2014, el grup empresarial hi treia el cap, quedant-se només amb el 20 per cent del total de les accions. El Girona FC s'unirà així a aquesta llista, deixant de ser només una entitat amb una estreta col·laboració amb el City, com li passa ara al NAC Breda holandès. És allà on, precisament, ha anat a parar Pablo Marí, central que aquest últim any ha estat a Montilivi. I és que el City Football Group també treballa amb d'altres socis per foguejar o formar futbolistes. És el cas del Ghana FA, Long Island Rough Riders, San Antonio FC i Atlético Venezuela.