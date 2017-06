La campanya d´abonaments 17/18 surt avui a la llum

L'edifici CaixaForum Girona, al bell mig de la ciutat, es convertirà avui a partir de les 12 del migdia en l'escenari de la presentació oficial de la nova campanya d'abonaments del Girona FC de cares al debut del club a la màxima categoria del futbol estatal. L'acte, que comptarà amb una representació de l'entitat encapçalada pel president Delfí Geli i el director general Ignasi Mas-Bagà, estarà obert al públic (també es podrà seguir en directe a través de Facebook Live connectant des del perfil oficial del club en aquesta xarxa social) i servirà per donar a conèixer les informacions de la nova campanya, les promocions que hi haurà disponible, el calendari i preus. Així mateix, també es donaran detalls sobre l'ampliació de l'estadi de Montilivi, que augmentarà les seves localitats arran del salt a la Primera Divisió.

Serà el moment ideal per aclarir tota mena de dubtes, sobretot després que uns dies enrere el club informés que degut a la nova legislació europea era necessari que els actuals abonats es personessin a les oficines per domiciliar el seu abonament. Tots ells han tingut temps per fer-ho fins avui, dia 30 de juny.