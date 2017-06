Un juvenil A renovat però amb la mateixa il·lusió

Oblidada ja una etapa més gris, però força recent, a la Lliga Nacional, el juvenil A del Girona ha tornat a somriure aquesta última temporada a Divisió d'Honor, l'esglaó més alt d'aquesta categoria. Un meritori vuitè lloc, 44 punts que fan molta patxoca i deixant el descens ben lluny, els blanc-i-vermells signaven un any molt bo, en el qual van anar de menys a més signant actuacions destacades contra rivals de la mida del Barça i Espanyol. No se sap què passarà el curs vinent, però sí quin serà el projecte. El club, veient que la cosa ha rutllat, ha decidit apostar per la continuïtat a la banqueta. Això sí, el vestidor viurà un important rentat de cara, tenint en compte que la majoria de jugadors ja deixaran de ser juvenils per l'edat.

Àlex Marsal, per tant, seguirà. No l'acompanyarà Germán Rodríguez, el seu segon. El rol l'ocuparà a partir d'ara Miquel Serrado. La de Marsal serà una de les poques cares conegudes respecte aquesta darrera temporada. Bàsicament, perquè l'equip canviarà de dalt a baix. Serà un bloc completament nou, on només Alejandro Mejía i Rodrigo Hernando continuaran respecte l'últim any. La plantilla, per tant, es nodrirà d'alguna possible alta, però sobretot dels joves procedents del juvenil B. L'objectiu principal, un cop més, serà el de formar futbolistes i preparar-los per donar el salt en un futur a curt termini. Esportivament, és evident que serà difícil lluitar contra els rivals més poderosos, perquè s'intentarà mantenir la categoria, quelcom que s'ha aconseguit aquestes dues últimes campanyes. Ara caldrà veure què passa amb els juvenils de segon any que han acabat: si passaran a forma part de la plantilla del Girona B o si algun d'ells està preparat per reforçar el Peralada a la Tercera Divisió.



El futur del Girona B

Un dels grans cavalls de batalla del club és aconseguir que el Girona B competeixi a una categoria exigent. Fins ara i després d'uns anys d'existència no ho ha aconseguit. Un ascens a Primera Catalana és el seu únic èxit, mentre que només fa uns dies lamentava el descens a Segona Catalana al no poder el Peralada pujar en l'eliminatòria contra el Rápido de Bouzas. El club vol potenciar el seu filial de tal manera que aconsegueixi pujar més aviat que no pas tard. Veient que les coses no han sortit com s'esperaven, aquest estiu hi haurà bastants moviments i es reforçarà l'equip. També està per veure si Javi García continuarà com a tècnic o si es fitxarà un nou entrenador.