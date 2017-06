Un mercat a l'expectativa

Quique Cárcel, director esportiu del Girona, repeteix cada estiu allò de «m'agradaria tenir tota la plantilla al complet a l'inici de la pretemporada». No falla. És arribar aquestes dates i dir-ho. No li falta raó; com més jugadors hi ha per començar a treballar, millor. El que passa, i això tampoc sol fallar, és que el degoteig de cares noves, a Montilivi i on sigui, sol anar més lent de l'esperat. Del que esperen els aficionats, sobretot; però també del que agradaria als despatxos. Aquest any passa tres quarts del mateix. L'eufòria dels primers dies posteriors a l'ascens, amb una allau de noms i la rumorologia disparada, continua intacta. Accentuada amb les declaracions del mateix Cárcel, qui deia uns dies enrere que calia fer «entre deu i quinze fitxatges» per encarar amb garanties el salt a l'elit. Però a l'hora de la veritat, només Gorka Iraizoz omple la minsa nòmina d'incorporacions del Girona des que el mercat va aixecar la persiana. Una cara nova, quan n'han d'arribar encara un grapat. Preocupació? Cap ni una. Si més no, així hauria de ser. Temps encara hi ha de marge; la pretemporada no engega els seus motors fins al 17 de juliol i la Lliga, ho farà un mes després. Però ja no només per això, sinó perquè aquesta és la tònica general que viu, a dia d'avui, el mercat a la Primera Divisió. Un mercat refredat i a l'expectativa. Sense massa moviments, de moment bastant calmat i a l'espera que vagi in crescendo amb el pas de les setmanes.

Dels 20 equips que hi ha a la màxima categoria, tots han fet algun moviment d'entrada, per mínim que sigui, excepte l'Atlètic de Madrid. És la gran excepció i justificada. El 2016, el Comitè de Disciplina de la FIFA l'imposava una sanció per suposades irregularitats en la contractació de jugadors menors d'edat, càstig que el Tribunal de l'Arbitratge Esportiu (TAS) ratificava uns mesos més tard. D'aquesta manera, l'Atlètic es quedarà tot l'estiu en blanc com li va passar al Barça fa dues temporades. La prohibició s'aixecarà el gener del 2018. Exceptuant els madrilenys, la resta de clubs han realitzat alguna incorporació, però n'hi ha que tan sols s'han limitat a canviar d'entrenador. Menys, per tant, del que ha fet el Girona fins ara. És el cas de l'Athletic, que anunciava l'arribada de José Ángel Ziganda; també del Barça, que a falta de fitxatges només ha presentat Ernesto Valverde, relleu de Luis Enrique a la banqueta. En total, són 8 els equips que han canviat d'entrenador. No pas el Girona, que segueix confiant amb Pablo Machín. A Barça i Athletic se'ls suma també l'Alabès (Luis Zubeldía), Betis (Quique Setién), Celta de Vigo (Juan Carlos Unzué), Las Palmas (Roberto De Zerbi), Sevilla (Eduardo Berizzo) i Vila-real (Marcelino García).

Com els gironins, que només han anunciat un fitxatge (sense comptar aquells clubs que han executat la seva opció de compra sobre diversos jugadors que havien tingut aquesta última temporada a les seves respectives plantilles), hi ha d'altres equips. És el cas per exemple del Celta, que fins ara només ha tancat l'aterratge de Maxi Gómez, procedent del Defensor Sporting de Montevideo (Uruguai); o també el del Llevant, destí d'Antonio Luna, amb la carta de llibertat un cop rescindit el seu contracte amb l'Eibar. El València, tot i quedar-se en propietat l'italià Simone Zaza (ja va jugar a Mestalla una part de l'últim curs), només ha fitxat fins ara Nemanja Maksimovic, lligat uns mesos enrere però que no s'incorporarà fins aquest estiu. També el Reial Madrid, club habituat a revolucionar el mercat a cop de talonari, s'ha mostrat fins ara bastant calmat. Ha tancat un fitxatge, el del prometedor Vinicius Junior (l'operació s'hauria tancat per uns 45 milions d'euros), encara que el futbolista del Flamengo continuarà al seu club fins el 2019. Passa quelcom similar amb la Reial Societat (només ha fitxat Diego Llorente), el Sevilla (Banega és l'únic fitxatge) o l'Espanyol (Sergio García, a banda de fer efectiva la compra de Diego López, Piatti i Baptistao). Més per feina sembla anar el Vila-real. Només ha tancat tres incorporacions, però amb això ja en fa prou per ser el que més n'ha fet fins ara de Primera. Han arribat el porter Andrés Fernández (Porto), Semedo (Rubén Semedo (Sporting de Portugal) i Enes Ünal (Manchester City).

Veient el panorama, que a Montilivi només s'hagi fitxat Gorka Iraizoz no hauria de ser preocupant. Cárcel té la seva llista i fa temps que hi està treballant. Han d'arribar uns quants futbolistes cedits pel Manchester City (un d'ells serà Pablo Maffeo, encetant així la seva tercera etapa a Montilivi) i segurament això desencallarà les operacions. I és que la compra del gruix de les accions per part del City Football Group farà que desembarquin a la ciutat uns quants joves talents citizens.