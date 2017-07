El descens administratiu del Gavà pot dur el Peralada a la Segona Divisió B

Si al camp no va poder ser, ara és possible que el Peralada aconsegueixi als despatxos el desitjat ascens a la Segona Divisió B que ha perseguit durant tota aquesta temporada. L'escletxa de llum ha aparegut amb el descens administratiu del Gavà, que perdrà el seu lloc a la Segona Divisió B després de ser incapaç d'afrontar a temps els impagaments que arrossegava. Quedarà, per tant, una plaça vacant al grup tercer de la divisió de bronze que caldrà ocupar i el Peralada, amb tot el suport del Girona, vol donar el pas endavant. Si més no, aquesta és la intenció que es desprèn des de Montilivi. S'està a l'espera de saber quant costarà fer el salt definitiu; un ascens que permetria al Girona tenir un filial a Segona B, el que redreçaria, i bastant, la planificació esportiva que semblava haver-se torçat uns dies enrere.

El Gavà tenia fins ahir a les dotze del migdia per pagar les nòmines pendents i no ho va fer. La llei és clara i la Federació Espanyola de Futbol, veient que el club no ha fet cas a les seves amenaces, dictaminarà el seu descens. El Gavà, per tant, baixarà a Tercera i la seva plaça a Segona B quedarà buida. L'ocuparà aquell club que ho vulgui i que, sobretot, pagui el preu pertinent. Tenen la prioritat els equips més ben classificats del grup cinquè de Tercera i el Peralada encapçala la llista. També hauria demanat la plaça el Terrassa. Després, si no hi ha més peticions, vindrien les dels conjunts que aquest curs han baixat de Segona B, com és el cas de l'Espanyol B, Prat o l'Hospitalet.

Tot i que fa temps que el Gavà havia demanat una pròrroga per pagar, la Federació no l'hauria autoritzat, per la qual cosa el descens es farà efectiu sí o sí. En dos o tres dies, l'organisme informarà mitjançant una circular del preu de la plaça dels barcelonins. Hi estarà molt pendent el Peralada i també el Girona. La intenció des de Montilivi és fer aquest pas. Són els primers a la llista i no hi hauria d'haver massa problemes per fer front a abonar una quantitat que es coneixerà ben aviat. El preu de la plaça, això sí, no tindrà cap relació amb el deute del Gavà i en cas de comprar-la, des de Girona no s'afrontarien en cap cas aquests impagaments.



Àxel Vizuete, al Girona B

El Girona B, que aquesta temporada jugarà a Segona Catalana, ha apostat pel relleu a la banqueta. Javi García finalment no continuarà i el seu substitut serà Àxel Vizuete. L'extècnic de La Jonquera ho tenia bastant encarrilat amb el Mollet però finalment ha decidit acceptar la proposta que li ha arribat des de Montilivi. L'objectiu, més a curt que no pas a llarg termini, serà el de pujar de categoria. Marc Cuenca serà el preparador físic mentre que el segon entrenador es decidirà la setmana vinent.