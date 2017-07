L´ampliació de l´aforament de Montilivi, pendent del vistiplau de l´Ajuntament

L'ambiciós projecte del Girona FC, que debutarà la temporada vinent a Primera, quedarà reflectit amb un Montilivi que s'adaptarà a les necessitats de la nova categoria. L'estadi farà un rentat de cara i millorarà en tots els sentits. Primer, el terreny de joc; de moment l'única obra que ha donat el seu tret de sortida i que va camí de complir els terminis que s'han previst. La resta de millores estan estudiades, parlades i encarrilades, però encara no s'ha posat la primera pedra per executar-les. La més agosarada serà la d'ampliar l'aforament. El club vol tenir-ho enllestit abans del primer partit de lliga (a finals d'agost) i està convençut que ho aconseguirà. D'aquesta manera, Montilivi passarà de tenir 9.200 localitats i un aforament que rondarà les 13.500. S'incrementarà en unes 4.000 localitats que es repartiran, més o menys de manera equitativa, al Gol Nord i a Preferent. Aquesta última zona, a més, estarà coberta amb una visera i disposarà de noves cabines de premsa i també de sales VIP.

Tot i que el temps va passant i s'està a menys de dos mesos perquè comenci la competició, la remodelació a les graderies encara no ha començat. «Encara no podem dir quin dia ho farem. Estem acabant de definir uns petits detalls i d'acordar els permisos d'obra amb l'Ajuntament», deia Ignasi Mas-Bagà, el director general, tot i que assegurava que «el nostre compromís és arribar a l'inici de la competició i estic convençut que ho aconseguirem. No contemplem cap altre escenari». Per al dirigent, un cop els permisos estiguin en regla i es realitzi la pertinent «feina prèvia» a la zona, «aixecar una graderia només triga uns quinze dies», pel que els nervis encara no han aparegut.

Amb aquest nou aforament, el club té previst ampliar el sostre del número d'abonaments. Aquest últim any el tall s'havia situat en els 7.000 socis i no s'havien donat més alta. Per aquesta propera temporada, està previst fixar-lo al voltant dels 9.000. Les 4.000 localitats restants s'ompliran amb les entrades que es posin a la venda, els patrocinadors i compromisos del club, i també amb l'afició visitant (aquesta seguirà comptant amb els 306 seients que estaven assignats a la Segona Divisió A).

Està planejat que Montilivi ja disposi de les dues noves graderies un cop comenci la Lliga, però no passarà el mateix amb el nou sistema d'il·luminació que s'instal·larà. «És impossible arribar a la primera jornada», explicava Mas-Bagà. De moment, s'iniciarà el campionat amb la «deficient il·luminació» de la qual disposa el camp i de mica en mica, s'aniran construint quatre noves torres de llum que substituïran les velles. «Fa molts mesos que el projecte està encarregat i aquesta setmana hem tingut una reunió molt important per engegar-lo».

L'obra també comportarà millores en els accessos, canvis a l'actual sala de premsa i una zona mixta adequada a les necessitats de la Lliga. Està previst que les cabines de premsa que actualment hi ha a la Tribuna de l'estadi sigui només destinada a les televisions i que a les cabines que es construïran a la nova zona de la graderia Preferent s'hi destinaran la resta de mitjans de comunicació que cobriran els partits.

Tota aquesta transformació costarà «gairebé uns 4 milions d'euros», segons explicava el director general. Per a Mas-Bagà, l'estadi «encara pot créixer més» però s'ha volgut anar «pas a pas» per «adequar-se» a les necessitats de la nova categoria.

Més preocupació i «incertesa» genera el tema dels aparcaments, que podria limitar la construcció de diversos espai d'oci al voltant de l'estadi. «Això ens limita bastant i solucionar-ho és una de les nostres prioritats. Quan sabem de quants aparcaments disposem, també podrem acotar quin és l'espai que podem dedicar a botigues i restaurants». I és que la idea del club és que «Montilivi ha de convertir-se en un punt de trobada i els partits no han de durar només 90 minuts».