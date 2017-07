Pere Pons creu que no hi ha d´haver «cap problema» per renovar

Pere Pons ampliarà el seu contracte amb el Girona. Tard o d'hora. És la seva intenció, també la del club de renovar-lo. El director esportiu, Quique Cárcel, anunciava fa dues setmanes que la seva intenció, entre el munt de feina que té entre mans, és la d'allargar el vincle amb el migcampista. Té un any més de contracte i és un dels futbolistes amb més futur i més cobejats de la plantilla, pel que Cárcel vol lligar-lo sí o sí. Les converses ja han començat i el jugador s'encarregava, ahir, de dir que van per molt bon camí.

«Tinc un any més però s'està parlant de la meva renovació. Hi ha disposició per totes dues parts i no crec que es compliqui gaire l'assumpte. No hauria de passar res estrany», assegurava. Pons té el «somni» de «jugar a Primera amb el Girona» i per tant sembla difícil que s'oposi a ampliar el seu vincle amb el club que l'ha fet debutar al futbol professional. «Ara només penso en disputar com més minuts possibles a Primera», afegia. Deia també que és conscient del «canvi enorme» que el club està vivint «en totes les seves dimensions» i que ell, per la seva part, ja té «moltes ganes de començar a plantar cara als millors equips del món». Alhora, demanava el suport de l'afició. «La gent ja s'ha enganxat i ha fet el pas definitiu. Estic convençut que la gent respondrà». De la seva banda, Pons va ser ahir l'encarregat de fer el pregó de la Festa Major de Sant Martí Vell, el seu poble natal, en un acte que va tenir lloc a tocar de mitjanit.



Sandaza trenca el silenci

Fran Sandaza, davanter del Girona, no va voler dir res just després que Quique Cárcel no li assegurés un lloc a la plantilla de cara al curs vinent. Va preferir esperar i marxar de vacances. Fins ara, que ha dit la seva. En una entrevista publicada al diari AS, el manxec recorda que té un any més de contracte i que ha fet «mèrits» per jugar a Primera amb la samarreta blanc-i-vermella. «Pel meu cap no passa cap altra opció que no sigui la de jugar al Girona», diu Sandaza, qui es va «sorprendre» quan es va assabentar que la seva continuïtat és dubtosa. «Si algú es mereix estar aquí, com els altres companys que estan en aquesta llista, soc jo. Vull gaudir del que m'he guanyat». Confessa que ha rebut d'altres ofertes però totes «de Segona A o de l'estranger» i que no té la intenció de marxar d'Espanya. «Jo vull jugar a Primera i l'única opció és la del Girona», ho remata.