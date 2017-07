Montilivi serà el tercer estadi amb menys capacitat de Primera

Tot i l'ambiciós projecte que s'està gestant a Girona un cop dat i beneït el perseguit ascens a Primera, des del club tothom té molt clar que aquesta temporada l'equip potenciarà totes les seves àrees, però tot i així seguirà amb un lleuger (o gegantí, en alguns casos) desavantatge respecte a la resta. Els ingressos per drets televisius es multiplicaran, la capacitat econòmica creixerà de manera abismal un cop hi hagi el canvi de propietat, la plantilla millorarà i se li farà un rentat de cara a l'estadi per adequar-se a les exigències de l'elit; tot i això, i com és lògic, l'entitat seguirà a la cua en molts aspectes respecte als que, a partir d'ara, seran els seus rivals. Un d'ells és en l'aforament de Montilivi. I això que el club té en mans un projecte per millorar-ne el seu aspecte i funcionalitat.

Divendres passat, a la ciutat es presentava la nova campanya d'abonaments de cares al curs 17/18. Entre el munt d'informació que allà s'hi va donar, el director general Ignasi Mas-Bagà explicava que Montilivi passarà a tenir una capacitat de 13.500 espectadors gràcies a les noves graderies que es construiran a Preferent i Gol Nord. A l'inici de Lliga, si tot va bé, el camp tindrà 4.000 localitats més; també presentarà una gespa del tot renovada i més endavant comptarà amb una nova il·luminació i d'altres millores. Tot i aquest salt qualitatiu, la majoria dels estadis de Primera seran més grans. Només dos quedaran enrere, pel que fa a capacitat, un cop quedi enllestida l'obra.

Aquests 13.500 seients convertiran Montilivi en el tercer camp de la màxima categoria del futbol estatal amb menys aforament. Se superaran, això sí, els 10.922 espectadors que pot acollir l'estadi del Leganés, Butarque. I sobretot, els 7.083 d'Ipurua, el camp de l'Eibar i el més petit de tota la categoria. Encara tenia menys localitats quan fa tres anys va pujar a Primera, però durant aquestes últimes temporades no només ha aconseguit la permanència esportiva, sinó que també ha anat millorant i adequant les seves instal·lacions, apliant-ne l'aforament entre d'altres coses.

Just per sobre de Montilivi, dos escenaris amb una capacitat menor de 20.000 espectadors. Un d'ells és el Coliseum, llar del Getafe, amb 17.400 seients. L'altre, Mendizorrotza. L'estadi de l'Alabès pot encabir 19.840 persones, encara que ja té el vistiplau perquè en un futur a curt termini s'hi realitzi una ampliació. A Primera, el Girona visitarà tres camps que es mouen entre els 20.000 i 30.000 espectadors, com ho poden ser l'estadi de La Ceràmica de Vila-real (24.890), el Ciutat de València (25.354), Balaídos (29.000) i La Rosaleda (30.044).

A l'altre extrem, i multiplicant per cinc, sis i fins i tot set la capacitat que tindrà Montilivi, hi trobem construccions de cinc estrelles, difícils ara mateix d'imaginar en terres gironines. L'equip visitarà Mestalla, llar del València, amb un aforament per a 50.000 espectadors; també el Benito Villamarín (52.500) i San Mamés (53.332). El podi, inèdits per al club, són el flamant Wanda Metropolitano de Madrid (67.000 localitats), el Santiago Bernabéu (81.044) i el Camp Nou (99.354).