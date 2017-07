Sebas Coris: «Si tot va bé, tornaré amb més força per jugar amb el Girona a Primera»

Vist des de la distància, com es veu l'enorme èxit que va suposar l'ascens a Primera?

Ara amb una mica més de tranquil·litat que fa unes setmanes. Ho gaudeixo amb més calma i ho porto per dins. Però encara que hagin passat els dies, segueixo sense ser del tot conscient del que vam ser capaços de fer.

Ja el deixava respirar el seu entorn o cada dia li ho recordaven?

Els amics, familiars i fins i tot la gent del poble m'atura pel carrer per dir-m'ho dia sí, dia també! És una passada. Ja el mateix dia de partit i la celebració posterior va ser espectacular; però ara també tothom em para i em dona l'enhorabona o es posa a xerrar amb mi. És normal i no se'm fa pesat.

Entén que el Girona hagi prescindit de tants jugadors de la plantilla de cares a la temporada del debut a Primera?

Això de fer fora tants futbolistes quan un equip puja a Primera no ho he entès mai. L'Alabès, sense anar gaire lluny, només es va quedar amb cinc o sis jugadors la temporada passada! Però també és comprensible. Respecto que cada club miri pels seus interessos; al cap i a la fi, s'acaba de pujar a l'elit, a Primera. És una Lliga molt més complicada. Però trobo que aquí Girona hi ha moltíssima gent que ha fet mèrits suficients per estar a Primera i que està totalment capacitada.

De vostè, el director esportiu Quique Cárcel va dir que era un jugador amb futur i que la intenció era cedir-lo. Com ho va encaixar?

Sincerament, ja m'esperava més o menys que es prendria una decisió així. Ho tenia bastant assumit. Realment no he tingut tanta continuïtat com m'hauria agradat. Anava jugant, però amb la lesió al colze tot se'n va anar en orris. Ara marxo cedit i estic molt content, perquè tinc l'oportunitat de poder jugar 30 o més partits en una mateixa temporada.

Veig que s'ho pren prou bé.

Sí. Crec que si m'esforço i tot va com ha d'anar, l'any vinent el Girona optarà per quedar-se amb mi.

El seu objectiu és tornar més fort per jugar a Primera?

Això mateix. Vaig a un nou destí a intentar millorar moltes mancances que encara tinc. Espero aprendre moltes coses del nou entrenador i adaptar-me a un altre sistema perquè crec que jugant de carriler no acabava d'aportar totes les meves qualitats. En principi, a Pamplona jugaré d'extrem i espero fer-ho el millor possible.

I que les lesions el deixin!

Això mateix, sobretot. Espero que aquest any no em passi res, perquè cada temporada, si no ha estat un all, ha estat un ceba.

Va a l'Osasuna, un històric que segurament lluitarà per pujar. Però es queda sense el somni de jugar a Primera. És una espina que li quedarà clavada?

No fins aquest punt, perquè tinc temps de jugar-hi, però clar que em fot no haver-ho pogut fer ara. No és agradable que se't rescindeixi o que el club et cedeixi. És complicat encaixar-ho, just uns dies després de pujar i celebrar-ho. Entenc però la postura del Girona i també la de Quique Cárcel. Al principi fa mal perquè he treballat molt per ser aquí. Ara, si les coses em van bé, estic convençut que tornaré més fort i podré jugar a la màxima categoria.

Amb ganes de vestir la samarreta de l'Osasuna?

Sí, moltíssimes. Estic content i també impacient. No he tingut gaires dies de vacances i aviat marxaré cap a Pamplona, però em moro de ganes de demostrar a l'entrenador que soc vàlid per a l'equip.

Ha estat molt pendent del seu futur aquests dies?

He intentat desconnectar i el meu representant (Diego Rangel) no m'ha volgut dir massa coses per no posar-me nerviós. Em va comunicar fa poc que hi havia bastants equips interessats i que marxar a l'Osasuna era una molt bona opció, sobretot pel club i per la proposta de futbol que se m'oferia.

Per tot el que significa, l'imposa aquest canvi?

Gent del club ja m'ha donat la benvinguda i m'ha dit que estigui tranquil, que m'ajudaran en tot. He jugat allà i he patit el Sadar, així que sé què m'hi puc trobar. Sí que estic una mica nerviós. És normal, perquè canviaré de club i de ciutat.

Tot i que només ha fet un fitxatge i encara queda molta gent per arribar, creu que el Girona construirà un bon equip per debutar a Primera?

Estic convençut que es farà un equip molt competitiu. El club està creixent, sap el que es fa. A més, sembla que el Manchester City hi ficarà encara més cullerada, pel que vindran molt bons jugadors. Encara que estigui lluny, estic segur que no deixaré de seguir el Girona. Cada setmana m'afanyaré a mirar com li han anat les coses a l'equip.