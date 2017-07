El Girona pagarà 133.000 euros per tenir el Peralada a Segona Divisió B

No és oficial. Ningú ha sortit a escena i ho ha confirmat. I en futbol, tot pot canviar d'un dia per l'altre. Però la intenció és ferma i des de Montilivi s'ha decidit agafar una direcció. Només una. La de portar el Peralada a la Segona Divisió B. No va poder ser per la via esportiva, perdent l'última eliminatòria d'ascens contra el Rápido de Bouzas gallec, però sí que podria ser als despatxos. El descens administratiu del Gavà a Tercera, virtual i pràcticament fet des de divendres al no poder fer front als impagaments que arrossega el club, i confirmat ahir mateix per la Federació Espanyola de Futbol (per «causes econòmiques» a l'incomplir els articles 192 i concordats del Reglament General de la RFEF), ha deixat un buit a la categoria de bronze que si res es torça serà ocupat pel Peralada. Un cop sabut que la plaça val 133.000 euros, segons que preu que ha quedat fixat i que era notificat també ahir, a Montilivi ja s'ha començat a posar fil a l'agulla perquè l'equip amb el que des del passat estiu existeix un acord d'afiliació faci el salt qualitatiu que es desitja.

Divendres passat, amb el futur del Gavà de color ben negre, diversos equips es fregaven les mans veient que en podien sortir beneficiats. Segons el criteri de la Federació, el primer de la llista que optava a la plaça era el Peralada al ser l'equip més ben classificat del seu grup de Tercera en l'última temporada. L'interès hi era, però calia esperar uns dies per saber quin preu calia pagar. El Terrassa també s'unia a la subhasta, conscient que amb el suport del Girona, el potencial econòmic del conjunt xampanyer era superior. Un cop es va rebre ahir la notícia que ser de Segona B costa 133.000 euros, des de Montilivi s'ha donat el vist-i-plau perquè l'operació tiri endavant. D'aquesta manera, el Peralada podrà donar el salt de categoria. Tot plegat, pocs dies després que l'acord d'afiliació entre totes dues parts trontollés fins al punt de gairebé trencar-se. No va ser així, però amb l'equip a Tercera, des de Girona s'estava disposat a no invertir-hi tants diners i en comptes d'apostar per l'ascens, aprofitar-ho com una oportunitat per foguejar jugadors joves i de futur.

L'escenari ha fet un tomb en molt poc temps. L'entesa es va aguantar i es donava un any de marge (fins el 2018), però ara el Peralada pujarà a Segona B i a Montilivi es tindrà un filial a la categoria de bronze, el gran objectiu. La idea és mantenir-se, però també nodrir-se de joves talents que, tard o d'hora, puguin ser útils per al primer equip, ara a l'elit del futbol estatal. Arnau Sala i Xavi Punsí formaran tàndem una temporada més a la banqueta (havien renovat per la bona classificació de l'equip en l'última temporada i la predisposició de totes dues parts hi és), mentre que ara es treballarà per confeccionar la plantilla. Seguiran alguns dels jugadors d'aquest darrer any (Coro, el capità, n'és un d'ells), però també arribaran bastants fitxatges. Dos d'ells seran Maximiliano Villa i Andrés Romero, futbolistes juvenils del Nacional d'Uruguai. L'acord existeix, encara que l'operació no està tancada al cent per cent. Arribarien cedits per una temporada amb una opció de compra que es podria fer efectiva abans del 30 de juny vinent.

Si hi ha moviment per ocupar el buit que ha deixat el Gavà, també ha aixecat certa polseguera el substitut del Mallorca B, arrossegat pel descens del seu primer equip de Segona A a Segona B. Semblava que seria el Poblenc, el millor balear classificat a la lliga regular de Tercera, el que faria el salt, però finalment la Federació li donava la plaça al Santa Eulària d'Evisssa entenent que, tot i no sumar tants punts, va arribar més lluny al play-off d'ascens.

En un altre grup i també a canvi de 133.000 euros, un munt d'equips opten a ocupar el lloc d'un Boiro que també ha estat baixat per deutes. L'equip gallec s'havia salvat esportivament, però els impagaments l'han condemnat a mirar cap avall. Els clubs que el podrien rellevar són el Cerceda, Bergantiños i també el Somozas, per aquest ordre. Si cap dels tres poden afrontar aquest pagament, la candidatura s'obriria per a la resta d'equips del grup I de Tercera o per als descendits a Segona B.



On jugarà el Girona B?

El futur del Gavà és tota una incògnita. No només ha baixat administrativament a Tercera, sinó que els seus greus problemes econòmics el podrien fer perdre més categories o fins i tot desaparèixer. Si això passa, que tampoc està gens clar, hi hauria una nova reestructuració. La Jonquera, salvada esportivament però arrossegada pels descensos compensats, tornaria a Tercera. De la seva banda, el Cornellà de Terri es mantindria a Segona Catalana i el Girona B tornaria a Primera Catalana. Aquest escenari seria benvingut a Montilivi, encara que no s'està treballant en aquesta direcció. Tot i l'aterratge d'Àxel Vizuete a la banqueta, la idea de Quique Cárcel, Ivan Hammouch i companyia és fer un filial potent perquè pugui aspirar a tornar aquesta mateixa temporada a Primera Catalana.