Montilivi espera els millors

L´ascens a la màxima categoria farà que entre el Girona i l´Ajuntament facin un rentat de cara a Montilivi. L´estadi veurà ampliada la seva capacitat fins a les 13.500 localitats amb la instal·lació de dues graderies suplètories a la zona de preferent i gol nord. A més a més, s´està canviant i renovant el terreny de joc i la gespa i també es millorarà la il·luminació. Les banquetes que han vist les 9 temporades consecutives a Segona A també han passat a la història i ja fa dies que les màquines excavadores les van arrencar. S´espera que en els propers dies arribin les noves i modernes que han d´acollir els entrenadors de Primera Divisió. En aquest sentit, amb l´anunci del Las Palmas d´ahir que Manolo Márquez és l´escollit per dirigir l´equip, tots els equips de la màxima categoria ja tenen entrenador. També el Girona on, malgrat que encara no s´ha acabat de millorar la seva situació, Pablo Machín serà l´encarregat de dirigir la nau. El sorià, amb contracte per a un curs més, ha dit per activa i per passiva que capitanejarà el Girona a Primera i aquest missatge ha estat beneït tant pel president Delfí Geli com pel director esportiu, Quique Cárcel.

Per Montilivi, doncs, passaran els entrenadors dels millors equips del futbol estatal. Des del flamant nou tècnic del Barça, Ernesto Valverde, fins al doble campió de la Lliga de Campions i vigent campió de Lliga amb el Reial Madrid Zinedine Zidane. També passarà per Montilivi Diego Pablo Simeone, líder del millor Atlètic dels últims anys. Machín serà un dels pocs entrenadors que debutarà a la categoria. Juntament amb el sorià s´hi estrenaran també Bordalás, que ha ascendit el Getafe, Juan Carlos Unzue, que reprèn la seva carrera en solitari per primer cop a Primera amb el Celta, i l´argentí Luis Zubeldia amb l´Alabès.

La cara més inesperada a les banquetes de Primera és sens dubte la de Manolo Márquez. El català va ser nomenat ahir nou entrenador del Las Palmas després de trencar-se l´acord amb l´italià Rolando De Zerbi i que no fructifiquessin les negociacions amb Fernando Hierro ni amb Machín. Márquez serà l´únic entrenador de Primera que s´ha assegut a la banqueta local de Montilivi. Ho va fer durant tres partits a Tercera (1999-00) durant l´etapa de Constel·lació Esportiva i després de les destitucions de Pere Gratacós i Peio Bengoetxea. El president Escudero el va fulminar per unes declaracions en què es queixava del desgavell al club.