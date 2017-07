El Girona B fitxa els experimentats Toni Montero, Almendros i Vila

El descens administratiu del Gavà permetrà que el primer filial del Girona, el Peralada, jugui aquesta temporada a Segona B a canvi de 133.000 euros. Això, en principi no farà que el segon filial blanc-i-vermell, el Girona B, eviti el descens per arrossegament a Segona Catalana i amb aquest pensament està treballant la direcció esportiva del club. Així, pocs dies després de confirmar l'arribada d'Àxel Vizuete a la banqueta, el club va anunciar ahir els primers fitxatges de la temporada. L'objectiu és tenir l'equip el més amunt possible el més aviat possible i per això, comptarà amb jugadors contrastats en categories superiors.

Els primers en arribar a un vestidor que patirà una sacsejada d'allò més profunda són Toni Montero, Ferran Vila i Òscar Almendros. Es tracta de tres jugadors amb un piló de partits a les cames a Tercera Divisió i en el cas d'Almendros i Vila a Segona B amb el Palamós i el Prat, respectivament. Sense anar més lluny la temporada passada Montero, de 33 anys, va ser el porter titular de La Jonquera a Tercera i un dels menys golejats. De La Jonquera també arribarà el migcampista Òscar Molina, de 27 anys. Almendros aterra al Girona B a punt de fer 33 anys, procedent d'un altre filial, el Llagostera B. Per últim, també vestirà de blanc-i-vermell, Ferran Vila, que el curs passat va jugar al Tona. Vila, de 28 anys, té experiència a Segona B i també ha jugat al Gramanet i el Granollers. Curiosament, Vila, com també Vizuete, s'havia compromès amb el Mollet per aquesta temporada.

Els primers moviments arriben encara a l'espera que es confirmi la compra de la plaça per part del Peralada i també si el Gavà jugarà a Tercera. I és que algunes fonts apunten que els barcelonins podrien renunciar-hi. Si fos així, La Jonquera es mantindria a Tercera, el Girona B a Primera Catalana i el Cornellà a Segona Catalana.