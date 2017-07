Rubén Alcaraz negocia la seva renovació abans de marxar cedit una temporada

Rubén Alcaraz sap que, tot i jugar 24 partits i fer 6 gols aquesta última temporada, no jugarà amb el Girona a la Primera Divisió. Si més no, aquest curs. Haurà d'esperar. El director esportiu Quique Cárcel no el va afegir al grup dels foragitats; tampoc el d'aquells jugadors que tenen un futur del tot incert. D'inici, Cárcel li va dir que es comptava amb ell el dia de demà, que era un jugador encara amb projecció i que s'hi confia. Ho va admetre obertament en roda de premsa, explicant que al barceloní se li buscaria una sortida en forma de cessió. Així serà. L'inconvenient, o com a mínim un primer obstacle, és que Alcaraz acaba contracte l'any vinent, pel quan tornés de la cessió hauria de tornar a fer les maletes. Per això, club, jugador i representant han engegat la maquinària per fer realitat la renovació del futbolista, que va aterrar a Montilivi l'estiu del 2015 procedent de l'Hospitalet i que durant dues temporades ha jugat una cinquantena de partits amb la samarreta blanc-i-vermella entre Lliga i Copa del Rei.

Fa poques setmanes, era el migcampista Cristian Portugués 'Portu' el que lligava la seva continuïtat al club fins el 2021. El dia que s'escenificava aquest acord, Cárcel explicava que la intenció del Girona era la de renovar el contracte d'algun futbolista més de la plantilla. Va parlar obertament de Pere Pons i el de Sant Martí Vell, uns dies més tard, admetia que les converses existien, assegurant que més aviat que no pas tard s'arribarà a un acord. No és l'únic jugador amb el que es parla. També amb Rubén Alcaraz. El migcampista acaba contracte el 30 de juny del 2018 (va renovar la temporada passada) i la idea és allargar aquesta vinculació. Bàsicament, perquè el Girona vol seguir comptant amb Alcaraz, encara que el futbolista aquest any no tingui cabuda a la plantilla del debut a la Primera Divisió. Això no vol dir que se'l vulgui rescindir, sinó que el barceloní marxarà un any cedit. El seu desig és el d'aprofitar aquesta temporada i tornar l'estiu vinent per, aquest cop sí, quedar-se i fer-ho a la màxima categoria del futbol estatal.

Paral·lelament a tot això, la direcció esportiva també li està buscant el destí adient a Rubén Alcaraz. Serà un equip de la Segona Divisió A, preferiblement que tingui opcions de lluitar per estar a la part mitja o alta de la classificació. Fa pocs dies s'anunciava que un jugador que viu una situació similar a la del barceloní com ho és Sebas Coris, marxava cedit a l'Osasuna. No serà aquest el destí d'Alcaraz, tot i que tots dos jugadors segurament compartiran categoria.

Encara que li toqui agafar la porta de sortida, el migcampista ho farà amb uns números més que acceptables. Tot i venir de Segona B, on va destacar per la seva qualitat, potència i facilitat golejadora, al llarg de dues temporades a Montilivi ha disputat 49 partits de Lliga i un de Copa del Rei. Ha estat titular en 28 d'ells. A més, ha marcat 8 gols: 2 d'ells el primer curs, mentre que la resta, mitja dotzena, els ha anotat aquest últim curs.