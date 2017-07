El Girona obre avui el període de renovació dels abonaments

El Girona obre aquest matí la campanya d'abonaments d'aquesta temporada a Primera Divisió. La setmana passada el club ja va presentar en societat la campanya i anunciar els preus dels abonaments d'aquesta històrica campanya que es mouran entre els 250 i 700. El club ha mirat d'agilitzar al màxim totes les gestions i per això tota la tramitació de la renovació es pot fer a través d'internet. Ara bé, per aquells que s'estimin més acostar-se a Montilivi per renovar el carnet d'abonat fer-ho a partir d'avui a les 9 del matí i fins el proper 4 d'agost. On -line, els socis tindran dos dies més de marge per a renovar la seva localitat (6 d'agost). Des d'avui i fins el dia 26 de juliol també, els socis que ho desitgin podran canviar i millorar la seva localitat. Cal tenir en compte també que entre les novetats d'aquesta temporada hi ha la impossibilitat que una persona pugui disposar de més d'un carnet nominal. Tampoc hi podrà haver carnets a nom d'una empresa.

A partir del 27 de juliol, tant a les oficines com on-line, els posseïdors del carnet Girona Fans podran procedir a donar-se d'alta com a nou abonat.

L'abonament d'aquest nou curs inclou tots els partits de Lliga sense excepció, per tant, els duels contra el Barça i el Madrid també. Cal tenir en compte que Montilivi s'ampliarà fins a les 13.500 localitats amb noves graderies a la zona de Preferent (coberta) i de Gol Nord. A més a més, el club premiarà aquells abonats que vaign a unmínim de 17 partits dels 20 que inclou l'abonament, amb una reducció del 20% sobre el preu de l'abonament de Primera de la temporada 18-19.

L'horari de les oficines és de les 9 del matí a les 6 de la tarda.