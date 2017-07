Herois a la gran pantalla

S'apaguen els llums. Silenci a la sala. Les crispetes són a punt. Algun caramel, també. Però aquest cop no toca riure, plorar o passar por amb cap pel·lícula. És l'hora de gaudir. De vibrar de valent. De recordar la històrica fita que, poques setmanes enrere, aconseguia el Girona FC, que no és pas cap altra que l'ascens a la màxima categoria. Sota el títol «Benvinguts a Primera», el canal beIN Sports ha grabat durant els últims mesos un documental que ahir s'emetia, a mode de preestrena, als cinemes Albèniz Plaça. Hi va haver tres passis; tots ells, amb uns espectadors d'allò més especials. Els abonats més antics del club blanc-i-vermell, del número 1 al 1.942, estaven convidats a un esdeveniment que va complir amb les expectatives de la majoria, fent fins i tot caure alguna llàgrima al més nostàlgic.

«Estar en un cinema és ideal per assegurar que la trajectòria del Girona d'aquests últims anys és digna d'un thriller al més pur estil d'Alfred Hitchcock. No conec cap equip en àmbit internacional que hagi estat tants anys a les portes d'un objectiu i que, al final, l'hagi aconseguit. En aquest cas, una fita inèdita com ho és pujar a la Primera Divisió». Són les paraules d'Aitor Lagunas, editor de la revista Panenka i del programa LaLiga Docs de beIN Sports. Uns minuts abans de la primera projecció, explicava que «més enllà de fixar-nos en un equip que mai ha estat a Primera i que ho aconsegueix», el que a més els havia motivat a encetar el reportatge era aquesta perseverància exagerada que finalment ha acabat amb final feliç. «Ens hem fixat en l'esforç de tothom, en la tasca de recuperació mental que ha suposat per a Pablo Machín seguir motivant els jugadors i també la massa social. De dir-los que tot i caure dos cops, calia tornar-ho a intentar», afegia.

L'equip de grabació va començar a enregistrar «poc abans del partit contra el Reus», que va acabar amb victòria gironina, però tot just va empalmar amb l'etapa més irregular de l'equip. «Vam arribar a pensar que nosaltres érem els culpables!», admetia Lagunas, qui deia també que «va ser un moment més delicat, en el qual al Girona li costava més, però per sort els rivals directes no van pressionar del tot i el marge sempre es va acabar mantenint». Va ser un contacte «directe» amb el club i jugadors; un treball que ha perdurat al llarg de les setmanes i que ha servit a Lagunas i els seus «veure com a la gent del Girona, a la directiva i a tots els anava creixent la por i el neguit amb el pas de les jornades». Perquè en definitiva, «ho hem viscut molt de prop».

I això és el que intenta transmetre el documental, de poc menys d'una hora de durada. Un treball proper, sincer, amb testimonis de tota mena i que va calar als espectadors. Ahir se'n van citar un bon grapat als tres passis que els Albèniz Plaça va acollir. Del primer, un dels socis més veterans i un habitual a Montilivi com és Miquel Farré, deia haver «gaudit» fins al punt d'arribar-se a emocionar. «He tornat a veure coses que he viscut durant tota la meva vida. He tingut la sort de gaudir d'èpoques molt bones a Vistalegre i també a Montilivi. Fins i tot m'ha arribat a caure alguna llàgrima», deia Farré, que d'aquí a un parell de mesos complirà 90 anys, però això no li impedeix acompanyar l'equip de la seva vida cada cop que juga a casa. Admetia que l'ascens a Primera ha estat «la gran il·lusió» de la seva vida i confia que, «com a mínim», l'equip aconsegueixi aguantar la categoria «un parell de temporades».

Com ell, van ser molts els socis que van passar una estona agradable tot recordant l'ascens. I no només això. El Benvinguts a Primera no és tan sols un recull de l'ascens i de la posterior celebració. Va més enllà. Repassa alguns dels partits del tram final de la temporada, rememora l'històric dia contra el Saragossa i s'hi veuen imatges de la festa. Però hi ha molt més. Jugadors com Pere Pons, Àlex Granell, Eloi Amagat, Aday Benítez o Fran Sandaza expliquen la seva experiència en primera persona; també hi ha una entrevista amb l'entrenador, Pablo Machín, al centre de la ciutat, alhora que els seus ajudants més propers com Omar Harrak, Jordi Guerrero i Jordi Balcells expliquen algunes anècdotes de la metodologia del tècnic sorià i de com és el seu treball diari. També hi ha lloc per a la història, repassant el passat del club i la seva evolució fins l'actualitat, amb testimonis com el president Delfí Geli, el periodista Jordi Bosch o tot un mite del futbol de la demarcació com Xavi Agustí. L'exdirector esportiu Javi Salamero també hi té cabuda, com Joan Roca, xef d'El Celler de Can Roca. En definitiva, un documental que intenta explicar d'on ve el Girona i quines són les patacades més recents (les frustracions amb Almeria, Lugo i Osasuna) per entendre com n'és d'important aquest ascens.