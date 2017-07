Una llista per ampliar i molt

Gorka Iraizoz és, fins ara, la única incorporació que ha fet oficial el Girona per a aquesta temporada 2017-18. El porter basc, lògicament no serà l'últim fitxatge del conjunt gironí que necessita reforçar-se encara amb una dotzena d'altes més segons va dir el director esportiu Quique Cárcel fa unes setmanes. Tanmateix, el fet que a Iraizoz no l'hagi acompanyat ningú més està generant un cert neguit entre els aficionats que veuen com les notícies no acaben d'arribar a Montilivi. Cárcel i el seu equip estan treballant a les oficines de l'estadi i, sense anar més lluny, ahir mateix la desfilada de representants va ser contínua. De negociacions n'hi ha moltes d'obertes i algunes són a punt de tancar-se. Haver incorporat només un jugador a aquetes alçades d'estiu no és del tot estrany. De fet, el Getafe encara no n'ha fitxat cap i l'Athletic Club només ha repescat cedits. L'Atlètic de Madrid, de la seva banda, no pot fitxar per la sanció de la FIFA. El mercat de Primera està relativament aturat encara i hi ha forces equips amb el mateix número d'incorporacions que el Girona. És el cas del Barça (Deulofeu) o el València (Maksimovic), per exemple.

És segurament l'anhel de novetats en l'any de l'estrena a Primera Divisió el que està generant aquesta imnpaciència entre els seguidors blanc-i-vermells. La sensació entre la massa social no és de por per no poder fer un equip competitiu per manca de capital ni de temor que la propietat deixi el club a l'estacada com en d'altres temporades havia passat. És simplement, de ganes de veure cares noves i de saber qui defensarà la samarreta del Girona pels camps de Primera. Fent un cop d'ull enrere en el temps, hom descobreix que haver fitxat tan sols un futbolista a la primera setmana de juliol no és inèdit en les últimes temporades del Girona. Així, sense gaire més lluny ara fa dos cursos (15-16), el Girona tan sols havia incorporat Rubén Alcaraz (Hospitalet). Cap fitxatge havia arribat les campanyes 09-10 i 13-14. L'estiu del 2009, el Girona lluitava per convertir-se en SAE i amb Cristóbal Parralo d'entrenador, la direcció esportiva estava més centrada en les rescissions i renovacions que no pas en els fitxatges. Al 2013, el Girona va quedar desarmat totalment després de fer la millor temporada de la seva història. Rubi no continuava i homes importants com Luso, Acuña, Benja o Jose anunciaven el seu adeu. Ricardo Rodríguez dirigia l'equip però els reforços van trigar en arribar.

Més embastada estava la cosa la temporada passada. Cárcel tenia lligats abans d'acabar el curs Portu (Albacete), René Román (Llagostera) i Ramalho (Athletic), tots tres d'equips que havien baixat a Segona B. Tres fitxatges també havia oficialitzat el Girona les temporades 10-11 i 12-13. En l'any del retorn de Raül Agné a la banqueta, el de Mequinensa es va trobar amb Luso Delgado (Sant Andreu), Borja Sánchez (Dénia) i Víctor Curto (Alcoià). Tots tres havien estat tancats per Javi Salamero abans de començar l'estiu abans que el director esportiu fos rellevat per Xavi Julià. El curs 12-13 els tres primers reforços van ser Isaac Becerra (Madrid Castella), Eloi Amagat (Llagostera) i Chus Herrero (Cartagena). Aquell equip va signar una temporada de matrícula d'honor on només l'Almeria els va barrar el pas de Primera.

Dos fitxatges tenia lligats Oriol Alsina l'estiu del 2014. Eren Jaime Mata (Lleida) i Àlex Granell (Prat). El director esportiu va deixar encarrilades d'altres negociacions (Lejeune i Cifuentes) abans de deixar Montilivi i centrar-se únicament en el Llagostera.

Més planificada, tot i que es va assolir la salvació pels pèls, va ser la temporada 11-12. Josep Delgado va posar els calers damunt la taula i els va anar repartint fins que es van acabar. A la primera setmana de juliol, el Girona ja tenia fitxats Richy (Còrdova), Rigo (Osca), Saizar (Ponferradina) i Dani Nieto (Espanyol B). El curs amb més cares noves més aviat va ser el del retorn a Segona A (2008-09). Javi Salamero va aconseguir concretar les arribades d'Hèctor Simon (Espanyol B), Òscar Álvarez (Oriola), David Cañas (Albacete), Manga (Gavà), Gabri (Alabès) i Manu García (Reial Societat B).