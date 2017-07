Calma i il·lusió entre els abonats del Girona FC

Ni cues, ni aglomeracions, ni tensió. De crit potser algun d'aïllat, resolt de seguida amb mà esquerra pels treballadors del club. Així va ser la primera jornada de renovació d'abonaments del Girona per a la històrica estrena a la màxima categoria. Una bassa d'oli, que es diu. Res a veure en absolut amb les imatges de files de gent apilonada sota un sol de justícia que han estat habituals en aquestes últimes temporades a Segona Divisió A. El Girona és de Primera i ho és a tots els nivells. L'aposta per potenciar els tràmits de renovació a través d'internet i l'anunci ja fa setmanes dels beneficis de la domiciliació bancària de la renovació van ajudar i molt que no hi hagués els moments de desconcert i nervis d'altres cops. Van ser pocs els socis que es van acostar a l'estadi per renovar el seu abonament durant el primer dia. I això que el club, amb previsió de forta calor, havia instal·lat una petita guingueta allà mateix amb refrescos, begudes, menjar i cafès que, en principi, s'hi estarà mentre duri el procés les properes setmanes. El termini per renovar l'abonament a les oficines finalitza el 4 d'agost però si es fa on-line acaba el 6 d'agost.

El club no va voler donar dades oficials del número de renovacions fetes durant el primer dia. Tot i això, les previsions i aspiracions del club són de mirar d'arribar als 9.000 abonats. La temporada passada es va tancar l'aixeta als 7.000 i es va activar el carnet Girona Fan amb previsió d'un possible ascens i ampliació de l'aforament de Montilivil, com així ha estat. Ara, amb les 13.500 localitats que tindrà Montilivi quan acabin les obres -no han ni començat- a partir del 27 de juliol, els posseïdors del carnet de Fan podran donar-se d'alta com a abonat per ordre de número de Fan.

Poc més d'un centenar durant el matí i alguns més a la tarda es van acostar en persona al camp per a validar la renovació. Una gestió de cinc minuts i, després de pagar, refets, mostraven el nou carnet, el primer del Girona a Primera. I també una bufanda que el club regala a tots els socis que renovin el seu abonament. «Ha costat arribar-hi però ja hi som», deien un grup d'aficionats veterans. D'aquells que ja «anàvem a Vistalegre de petits» i que ara, de grans fan realitat «el somni» de veure el seu Girona entre els millors, jugant contra Barça o Madrid. Alguns abonats que s'acostaven estaven preocupats perquè amb la remodelació de Montilivi els reubicaran de seient i en volien parlar amb el club. D'altres, s'acostaven per intentar canviar de seient però es trobaven que el termini per millorar la ubicació té un dia assignat segons el número d'abonament. «Ja tornarem, quin remei», deien amb resignació i sense cap retret.

Els més curiosos van aprofitar el matí per treure el nas a l'estadi i, enmig d'un espès trànsit de camions, observar l'evolució de les obres. De moment, el terreny de joc ja s'ha rebaixat un metre i ara s'estan fent treballs d'instal·lació de la sorra de drenatge. Entre els comentaris dels abonats els més sentits eren els de «què, fitxarem algú més?». Mentrestant, al pàrquing i sortint de les oficines de l'àrea esportiva, de tant en tant treia el cap Quique Cárcel per rebre el reguitzell d'agents que passen per l'estadi cada dia.