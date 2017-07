Manel Martínez jugarà tota la temporada cedit al Llorca

Manel Martínez va aterrar a Montilivi ara fa un any disposat a menjar-se el món. Venia de signar uns bons registres al Sabadell i tot i fitxar per tres temporades (fins el 30 de juny del 2019), era conscient que li seria més que difícil fer-se un lloc a Segona Divisió A a les ordres de Pablo Machín. No va renunciar a res, fins al punt d'oferir bones prestacions durant tota la pretemporada. Això no li va servir per quedar-se i va haver de fer les maletes al Llagostera. Tenia assumit que la cessió era el més probable i ho va acceptar amb professionalitat i com un repte per a mirar de signar bons números i tornar amb més força. Ho va fer. Amb el Llagostera va marcar 14 gols que van ser claus per a la salvació de l'equip. Amb el curs tancat, el Llorca FC va demanar al Girona si els el podia cedir per a reforçar l'equip durant el play-off d'ascens a Segona A. El Girona, amb el vist-i-plau també amb el Llagostera, hi van estar d'acord i Manel va acabar el curs a Llorca. Allà va participar en els dos partits senscres contra l'Albacete que van dur l'equip murcià a Segona A.

Malgrat no fer cap gol, el Llorca FC va quedar molt satisfet del seu rendiment i n'ha tornat a demanar la cessió al Girona. El conjunt de Montilivi veu l'equip murcià com un bon destí per a Manel que, si no hi ha cap imprevist de darrera hora, jugarà a Segona Divisió A cedit al Llorca FC aquesta temporada. Ahir el director esportiu murcià, Paco Zaragoza reconeixia durant la presentació del porter Jaume Valens que el Girona «havia acceptat tornar a cedir Manel». L'operació no està tancada però des de Montilivi es veu amb molt bons ulls i és qüestió d'hores que es faci oficial del tot. Així doncs, Manel, de 25 anys, debutarà a Segona A aquesta temporada a les ordres de Curro Torres, el nou entrenador del Llorca FC.



El futur de Vivancos

Un altre dels jugadors que el Girona tenia cedits la temporada passada és Albert Vivancos. El migcampista de Bescanó també va jugar al Llagostera com Manel i va disputar 22 partits. Si bé el Girona veu en Manel com una opció de futur per al primer equip, la situació de Viancos no és la mateixa. El gironí, de 23 anys, encadena tres cessions seguides (Hospitalet, Hèrcules i Llagostera) la qual cosa afegida a que acaba contracte el proper 30 de juny de 2018 fan incert el seu futur. El jugador no es tanca cap porta. La cessió és una via però acabant contracte a final de temporada, sembla una mica probable tret que no hi hagi una ampliació abans. L'altra possibilitat és la rescissió. De pretendents a Vivancos no n'hi manquen. Tant d'equips de Segona B de Catalunya com també de fora. L'opció de l'Olot encara hi és però s'ha complicat.

També està pendent de resoldre's el futur del porter David Oliveros, cedit la temporada passada a l'Hospitalet i sense lloc al primer equip.