Pere Pons «Estic molt content de ser aficionat del Girona»

El fet de ser poca gent va fer que la presència de Pere Pons i Sebas Coris a les taquilles de renovació dels abonaments no passés desapercebuda. Els dos jugadors van passar per les oficines i van aprofitar per renovar el seu abonament per a la temporada que ve. Coris va explicar que a finals de setmana marxarà cap a Pamplona per començar la pretemporada amb l'Osasuna, on ha estat cedit. De la seva banda, Pere Pons espera amb il·lusió, i mentre negocia la renovació, l'estrena a Primera. «Esperem que entre els jugadors que vinguin, els que ens quedem i es quedin, puguem mantenir la categoria, que serà un objectiu molt gran», deia Pere Pons, que reconeixia estar «molt content» de ser aficionat del Girona.