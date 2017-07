El Valladolid, el més ben posicionat per incorporar el central Kiko Olivas

Kiko Olivas no va passar el primer cribratge i una setmana després de concretar-se l'ascens a Primera Divisió va saber per boca del director esportiu blanc-i-vermell, Quique Cárcel, que no tenia lloc a la plantilla del Girona aquesta temporada. Malgrat tot, el bon cartell del central així com les notables prestacions ofertes en els dos cursos a Montilivi han fet que no li manquin ofertes. Almeria, Granada, Saragossa i Valladolid, entre d'altres, s'hi han interessat però sembla que és el conjunt castellà el més ben posicionat per incorporar-lo. Olivas s'ha d'acabar d'entendre amb el Girona per a la rescissió, una clàusula inclosa en la renovació que va signar fa pocs mesos

Una lesió al peronè li va impedir el curs passat rendir al mateix elevat nivell que en l'anterior i tan sols va poder disputar 17 partits (1 gol). En la campanya 15-16 va ser indiscutible i va disputar els 42 partits de Lliga i també els 4 de playoff contra el Còrdova i l'Osasuna.