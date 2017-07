Centímetres per a la defensa

Es diu Bernardo Espinosa, té 28 anys i és el segon fitxatge del Girona 17/18. Setmanes després de l'arribada de Gorka Iraizoz, el que havia provocat que alguns aficionats comencessin a desesperar al no rebre massa notícies des de Montilivi, el club lligava ahir la segona incorporació de l'estiu. En aquesta ocasió, la d'un defensa central que aportarà alçada (mesura 1,92) però també experiència a la Primera Divisió espanyola, una categoria que coneix prou bé. Un perfil que encaixa amb les exigències de Pablo Machín, un tècnic que basa part del seu joc en una reraguarda sòlida i consistent, però també capaç de generar perill a les jugades d'estratègia.

Nascut a Colòmbia, de ben menut va fer les maletes amb la seva família per traslladar-se a Espanya, d'on és la seva mare. Allà va començar a donar els seus primers passos al món del futbol. Va ser el Sevilla que el va incorporar al seu juvenil i de la mà del conjunt andalús, va convertir-se en professional. Amb el filial va jugar 16 partits a la Segona Divisió A, mentre que aconseguia debutar a Primera el 2011 amb el primer equip (llavors entrenat per Gregorio Manzano) al camp d'Osasuna.

Va canviar d'aires aquell estiu per marxar al Racing de Santander (cedit), abans de tornar a fer les maletes al gener del 2013 per anar-se'n a l'Sporting. Va ser al club asturià on va trobar l'estabilitat que buscava. A Segona A, on s'ha enfrontat en cinc ocasions precisament al Girona, però també a Primera. A la màxima categoria col·lecciona 42 partits, per més d'un centenar que ha disputat a la divisió de plata.

El penúltim trasllat el vivia el 2016, quan va decidir acceptar una oferta del Middlesbrough, que llavors tornava a la Premier League. Sota la batuta d'Aitor Karanka (i Stephen Mark, el seu substitut quan la directiva va decidir actuar davant els mals resultats), Bernardo compartia vestidor amb el porter Víctor Valdés o el davanter Álvaro Negredo, entre d'altres noms coneguts. Va jugar només 11 partits a la màxima categoria del futbol anglès i d'aquests, el seu equip no en va guanyar cap. A més, el Middlesbrough tancava el campionat en penúltima posició i descendia.

Tot i tenir contracte fins el 2019, la proposta de tornar a la Lliga espanyola de la mà del Girona l'ha convençut. Això, juntament a les quatre temporades que se li ha ofert des de Montilivi i la quantitat que s'ha pagat en condició de traspàs. Una xifra que no ha trascendit per part del club blanc-i-vermell. No se sap encara quan es farà la seva presentació oficial, però Bernardo començarà la pretemporada des del primer dia sota les ordres de Pablo Machín.

Amb la retirada de Richy, la marxa de Pablo Marí al futbol holandès, Kiko Olivas amb un peu i mig fora de Montilivi (té contracte però no entra als plans) i el futur incert de Jonas Ramalho, l'eix de la defensa guanya un efectiu més per competir directament amb Juanpe Ramírez i Pedro Alcalá, els dos defenses que compten al cent per cent pel club de cara al salt d'aquest any a la Primera Divisió.

Amb ell, ja són dos els fitxatges que els gironins han pogut lligar en el que portem d'estiu. Lluny encara queden les més de deu incorporacions que va prometre el director esportiu Quique Cárcel, encara que falten uns dies perquè comenci la pretemporada i la Lliga no donarà el seu tret de sortida fins el cap de setmana del 19 i 20 d'agost. El club treballa per reforçar totes les posicions, però també per buscar una sortida en forma de cessió a Rubén Alcaraz (a qui se li vol millorar el contracte). També hi ha el tema de les rescissions al damunt de la taula; hi ha jugadors amb contracte en vigor que no entren en els plans i que hauran de canviar d'aires, sempre i quan s'entenguin amb el club.