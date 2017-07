El Peralada jugarà a Segona B sota una nova nomenclatura: Peralada-Girona B

S'anomenarà Peralada-Girona B i aquesta temporada, la 17/18, jugarà a la Segona Divisió B. Això és un fet. El penúltim pas era fer efectiu el pagament pertinent de 133.000 euros per ocupar la plaça que deixava lliure el Gavà a la categoria de bronze. Es va donar ahir. Hi havia temps fins el dilluns a les 12 del migdia, però no es va voler perdre ni un segon. Amb el suport de Montilivi, enfortit ahir encara més amb un acte de cordialitat entre totes dues entitats escenificat amb una encaixada de mans entre el president Delfí Geli i el flamant mandatari xampanyer, Miquel Llobet, el Peralada competirà un esglaó més amunt permetent al Girona tenir un filial a Segona B. Ahir a les 10 del matí s'acabava el procés per presentar candidatura a la Federació Espanyola per cobrir les vacants deixades per Gavà i Boiro. Ara, és qüestió de temps (com a molt fins dilluns) que l'organisme rebi la transacció, la confirmi i faci l'anunci oficial.

Està el Peralada al capdamunt de llista de candidats, deixant enrere qualsevol altre club interessat, com ho és l'Espanyol (el seu filial va baixar a Tercera) o el Castelló, entre d'altres. A l'altre grup, el Cerceda és el que juga amb avantatge per ocupar el lloc del Boiro. Amb el pagament fet i només pendent de la confirmació, és un fet que a partir del curs vinent, pel Municipal passaran transatlàntics com l'Elx, Mallorca, Hèrcules i algun filial bastant potent; també el Llagostera i l'Olot, els altres representants gironins. S'enfrontaran al flamant Peralada-Girona B, la nova nomenclatura que pren l'equip per donar encara més força a la seva etiqueta de filial. D'aquesta manera, el fins ara Girona B, que competirà a Segona Catalana sota la batuta d'Àxel Vizuete, s'anomenarà Girona C.

A l'espera que la Federació Espanyola rebi els diners i faci oficial l'anunci, des de Montilivi ja fa temps que es treballa per construir un equip com més competitiu millor per afrontar amb garanties el salt de categoria. Ho farà amb Arnau Sala i Xaví Punsi a la banqueta, com l'últim curs. «En principi tot indica que continuaran. Han fet una molt bona tasca i ens agradaria seguir comptant amb ells. Ens hem d'asseure a parlar d'algunes coses, però en un principi seguiran», diu Ivan Hammouch, secretari tècnic del Girona i una de les persones que més ha treballat i treballa per confeccionar la plantilla del Peralada. Considera que amb el descens administratiu del Gavà i la possibilitat de competir a Segona B s'ha «obert una porta» que és imprescindible «aprofitar». Pel bé del Peralada, però també del Girona, que tindrà el seu principal filial només dues divisons per sota. «Molts clubs de Primera tenen bons segons equips. Nosaltres, a la llarga, esperem que també sigui així».

Per començar, la idea és construir una plantilla «el més competitiva possible», sobretot tenint en compte «el mercat i el pressupost». Es vol «seguir» una mica amb la mateixa «línia» del curs passat, potenciant aquells «jugadors sub23 que tinguin alguna opció de pujar amb la primera plantilla». Una opció «ben real» per a Hammouch. Està convençut el secretari tècnic que la fórmula ideal és la de «combinar gent jove» amb futbolistes que tinguin «certa experiència» a la categoria, encara que «sigui poca», perquè la Segona Divisió B és «molt dura». Sobretot aquest any. «Hi haurà rivals d'entitat com l'Elx, Mallorca i alguns filials. La nostra fita és comptar amb futbolistes interessants per la primera plantilla, però també salvar la categoria. És una barreja». Es treballa per potenciar un «projecte a llarg termini» donant el primer pas des de ja.

Explica també Hammouch que de l'últim any «hi ha molts jugadors amb contracte» i que n'hi ha «que poden resultat interessants perquè continuïn amb nosaltres». Admet que cal fer «retocs» i que «un cop es faci oficial l'ascens se'ns oferiran un munt de futbolistes», alhora que reitera que la seva «aposta» serà la de tenir matèria vàlida per al primer equip.

De l'altre filial, ara el Girona C, afegeix Hammouch que encara és aviat per parlar de lluitar sí o sí per l'ascens a Primera Catalana. «No és l'hora de posar pressió. El primer és formar un grup competitiu, un equip i que es vagi treballant en una bona direcció».