Un fi de festa amb majúscules

Fa poc més d'un mes que el Girona FC vivia el dia més important de la seva història. El 4 de juny passat, un 0-0 contra el Saragossa a Montilivi era suficient per certificar, per primer cop, a la Primera Divisió. Tota una fita que va fer embogir una ciutat sencera. Han passat més de quatre setmanes i la pretemporada 17/18 és a punt d'engegar, però això no va impedir que ahir s'organitzés una festa per celebrar els èxits més recents del primer equip blanc-i-vermell i per homenatjar a un dels membres més emblemàtics de la plantilla. A Sant Joan de Mollet, i a la seu d'una de les penyes oficial del club, hi va haver sarau. Festa grossa. Un centenar i mig de persones no s'ho van voler perdre. La penya Pere Pons, de la mà de la Pablo Machine, es van encarregar d'organitzar una celebració per acomiadar com cal aquesta última temporada. Hi va haver parlaments, molt bon ambient, alguna que altra sorpresa, una butifarrada i també alguns convidats d'excepció.

Principalment, Pere Pons. Però no només ell. També els membres de la penya que porta el seu nom. Als que se li van sumar amics i familiars. Cada penya, a més, estava representada. L'amfitriona sobretot; també la Pablo Machine. Això sí, el seu homenatjat no va aparèixer, com estava programat. El tècnic, tot i estar convidat, finalment no va poder assistir a l'acte. Tot i això, va deixar la seva empremta. Machine va deixar un missatge i un video enregistrat amb unes paraules d'agraïment.

La intenció era passar-ho bé. També celebrar, com es mereix, una temporada que ha estat històrica. I a més, fer un sentit homenatge a Pere Pons, un dels pals de paller del vestidor i un dels futbolistes més estimats per tota l'afició. El migcampista de Sant Martí Vell va rebre el passadís d'honor per part de tots els assistents a la pista poliesportiva que hi ha a l'avinguda Catalunya de Sant Joan de Mollet. No només això. Es va descobrir una placa commemorativa en honor al futbolista. En ella, hi ha el motlle dels seus peus. Els autèntics. També es va passar un video molt emotiu en el que familiars i amics de Pere Pons hi deien la seva. Això va acabar de tocar la fibra del futbolista, que, sense poder-ho evitar, es va emocionar.

Tampoc van faltar els parlaments. La penya Pablo Machine va dedicar unes paraules a la figura de Pere Pons; i viceversa, perquè la figura de Machín també va ser elogiada pels penyistes que honoren el jugador. Abans d'encetar la butifarrada i posar-se a menjar i beure, els assistents van sentir el discurs d'agraïment del gran protagonista de la vesprada. Ho havia de ser el Girona; ho va ser, però Pere Pons li va acabar guanyant el pols.