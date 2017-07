Suárez completa la porteria

Quique Cárcel ja pot anar tancant una carpeta. Una de les moltes que té obertes. La porteria del Girona 2017/2018 ja està coberta. Al cent per cent. En pocs dies, s'ha rescindit René Román, que farà les maletes rumb a Almeria, i ja se li ha trobat substitut. Trobat, contactat, convençut i fitxat. És José Aurelio Suárez, un porter de només 21 anys que acaba de pujar a Segona A amb el Barça B i que arriba lliure després de no renovar el seu contracte pel club blaugrana. Signa per quatre temporades, fins el 30 de juny del 2021, i treballarà sota les ordres del cos tècnic que lidera Pablo Machín tot competint per un lloc amb Yassine Bounou i l'experimentat Gorka Iraizoz.

Buscava Cárcel un porter jove i amb projecció al mercat. L'ha trobat. No el convencia René. La veterania ja la posarà Gorka, fitxat també aquest estiu; la confiança és total en un Bounou que ha viscut un any irregular a Segona A amb el Girona però que tot i les anades i vingudes amb la selecció ha acabat sent titular. El tercer en discòrdia havia de ser un futbolista jove, que treballés amb el primer equip però que pogués ajudar el Peralada-Girona B, ara que el filial donarà el salt a la categoria de bronze. Amb René rescindit, la vacant la cobrirà José Suárez. És asturià, té 21 anys i després de despuntar a la seva terra (es va formar al TSK Roces, de Gijón) el Barça el va pescar el 2011. Primer, per reforçar el seu juvenil. I després, per encarregar-se de cobrir la porteria del filial. El primer any al Barça B va jugar 17 partits a Segona A (va ser titular en un 2-4 a favor del Girona al Miniestadi); els dos cursos següents, ha acumulat 31 partits a Segona B. Fa poques setmanes va participar en el play-off d'ascens que el filial blaugrana acabaria guanyant. Suárez va ser un dels protagonistes, a l'aturar un penal al camp del Racing de Santander (1-4) en l'anada de l'última eliminatòria.

El passat 30 de juny acabava contracte i tot i haver estat un jugador important sota les ordres de Gerard López, el Barça no li feia cap oferta per continuar. Quedava lliure i les ofertes d'altres equips van trigar ben poc a aparèixer. N'hi havia alguna de prou llamineres. El Celta s'hi havia interessat, però també el Reial Madrid, que el volia de tercer porter compaginant la primera plantilla amb el Castella, el seu filial a Segona B. També hi havia l'opció d'anar a Segona A. Cap d'elles finalment ha fructificat, perquè Suárez ha donat el sí al Girona. L'ha convençut el projecte i també el contracte per quatre temporades que signarà. Arriba lliure, pel que des de Montilivi ningú s'ha hagut de rascar la butxaca.

El tercer fitxatge de l'estiu competirà per un lloc directament amb Gorka i Bounou. S'entrenarà amb ells perquè serà al cent per cent i a tots els efectes jugador del primer equip, però la intenció és que quan no vagi convocat reforçarà el Peralada-Girona B. Aquest any, el filial acabarà jugant a Segona B (només cal que la Federació Espanyola ho faci oficial), una categoria que Suárez coneix a la perfecció. Sap que existeix aquesta opció, tot i que pel seu cap només ronda guanyar-se la confiança de Machín i debutar i consolidar-se a Primera.