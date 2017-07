El City hauria pagat 4,5 milions per fitxar Bernardo pel Girona

L´estreta relació entre el Girona i el Manchester City, que en els propers dies ha d´anar a més amb l´entrada del club anglès a l´accionariat del gironí, hauria donat els primers fruits aquesta temporada. Segons explicava ahir Marca, Bernardo Espinosa hauria arribat al Girona a través del City.

El club britànic hauria pagat 4,5 milions d´euros al Middlesbrough pel defensa colombià, nou jugador del Girona. Bernardo ha signat un contracte amb el Girona per a les properes quatre temporades després d´un any irregular al Boro. El Girona i el City podrien repetir aquesta fórmula en d´altres operacions durant aquest estiu per tal de dur jugadors de nivell a Montilivi.

A més a més s´esperen també, com a mínim, un parell de cessions de jugadors de la cartera que té el City. Un serà Maffeo.