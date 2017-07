Setmana clau per al Girona 2017-18

La gran majoria d'equips de Primera Divisió donarà el tret de sortida, si no ho ha fet ja, a la pretemporada durant aquesta setmana. El Girona, tanmateix, encara tindrà uns quants dies més de vacances i no començarà a suar fins dilluns que ve. Això sí, la setmana que avui s'enceta es preveu interessant i d'allò més moguda pel que fa a novetats a la plantilla. De carpetes per tancar n'hi ha moltes: la dels reforços, la renovació de Pere Pons, la cessió d'Alcaraz a l'Almeria, les rescissions de Kiko Olivas i Cristian Herrera, la situació de Sandaza, Eloi Amagat i Ramalho, el cas dels cedits Manel, Vivancos i Oliveros... A l'espera de resoldre de mica en mica tots aquests casos oberts, l'única realitat és que divendres els jugadors del Girona han de ser ja a la ciutat per, en alguns casos, sotmetre's a les revisions mèdiques. Això significa, doncs, que les novetats es poden precipitar en el transcurs d'aquesta setmana.

El director esportiu blanc-i-vermell, Quique Cárcel, pràcticament no ha gaudit del cap de setmana enganxat al telèfon mòbil per mirar d'encarrilar algun dels molts fronts oberts que té. Amb les arribades de Gorka Iraizoz (Athletic) i José Aurelio Suárez (Barça B), la continuïtat de Bounou i la sortida de René Román amb destí a Almeria, la porteria és l'única posició coberta del Girona. A la resta de llocs hi ha vacants per cobrir, sobretot als carrils i a la davantera. En defensa, el fitxatge de Bernardo suposa competència per a Juanpe, Alcalá i un Ramalho que encara no té garantida la seva continuïtat. El colombià, però, no serà l'únic central que arribarà, ja que Machín és partidari de tenir-ne molts a la plantilla ja que, amb el seu sistema (3-5-2), tres ja són titulars cada partit. Pel que fa als carrils també s'esperan altes, com a mínim tres. Només Aday continua de la temporada passada en aquesta posició tot i que la tercera cessió de Pablo Maffeo està pactada i acordada i el barceloní tornarà a Montilivi properament. Falta per veure quins seran els carrilers per l'esquerra, on, històricament, el Girona sempre ha tingut problemes per encertar-la.

Pel que fa al mig del camp, a l'espera de tancar definitivament la millora de contracte de Pere Pons, el Girona compta amb Granell, Portu i Borja García, ja que Alcaraz no seguirà perquè serà cedit -prèvia renovació- a l'Almeria. El club està cercant ofici i veterania al pivot per acompanyar els novells Pons, Portu, Granell i Eloi Amagat.

Per últim, a la davantera, el Girona ho té pràcticament tot per fer. Longo ha tornat a l'Inter de Milà i l'altre referent del curs passat, Fran Sandaza, no té clara la seva continuïtat. El toledà ha rebut l'interès del Tenerife i d'altres equips de Segona A però ell aposta per continuar a Montilivi. Dependrà en bona part del número de killers que arribin en els propers dies al club. I és que sense Longo ni Felipe Sanchón, que han acabat contracte i amb Cristian Herrera que ja sap que haurà d'arribar a un acord per rescindir contracte, el Girona només té Sandaza actualment a la nòmina de davanters. Cárcel confia incorporar-ne com a mínim tres més i no seria de descartar que arribessin jugadors versàtils que poguessin fer d'extrems en cas que Machín volgués alternatives al 3-5-2.