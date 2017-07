Bernardo arriba convençut pel projecte

En el dia del seu 28è aniversari Bernardo Espinosa ha viscut la seva primera jornada com a jugador del Girona. El nou central blanc-i-vermell ha assegurat durant la presentació que arriba convençut per "l'atractiu projecte" i el fort interès mostrat des del primer moment "per la directivs i l'entrenador". Quique Cárcel ha explicat que el jugador ha estat traspassat del Middlesbrough al Girona desvinculant així de l'operació el Manchester City.

Bernardo ha explicat que coneix el sistema amb que juga el Girona i que, malgrat que jugarà on digui el mister, es veu més còmode actuant "de lliure" a l'eix. El defensa colombià també ha detallat que el " lideratge" és una de les seves virtuts.

D'altra banda Cárcel no ha donat gaires detalls més de l'estat de les negociacions dels nous fitxatges ni dels jugadors que no tenen garantida la seva continuïtat. "El mercat és el mercat. Cal tenir sang freda i no portaré ningú que cregui que no he de portar. Respecte els dubtosos, són jugadors del Girona i se'ls ha de respectar. S'anirà veient depenent del mercat i ls pretemporada". Cárcel també ha reconegut que continuen les converses per ampliar i millorar el contracte de Pablo Machín i que confia que arribin a bon port.

Per últim el president Delfí Geli ha assegurat que les obres d'ampliació de l'aforament de Montilivi, que encara no han començat, "estaran a punt pel primer partit de Lliga". "No sé quin dia començaran les obres perquè és un tema de permisos però van sobre el calendari previst", ha dit.