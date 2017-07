El Girona renova Rubén Alcaraz fins el 2020 i el cedeix un any a l´Almeria

Rubén Alcaraz va renovar ahir amb el Girona fins el 2020 i, paral·lelament, va tancar la seva cessió a l'Almeria per una temporada. El migcampista barceloní va arribar a Montilivi la campanya 2015-2016, procedent de l´Hospitalet, de Segona B, on havia fet un gran any, després de dues temporades més que notables al Prat, també de la categoria de bronze. Després de dos anys a Segona A amb el Girona, ara ha d'acabar d'explotar a la categoria de plata aquest curs per tal de fer mèrits i intentar fer-se un lloc a Primera a l'equip de Pablo Machín.

A l'Almeria l'arribada del migcampista ha estat molt celebrada. En la web del club andalús qualifiquen Alcaraz de "jugador Top" per la categoria i destaquen que era pretés pels principals clubs de Segona divisió. La trajectòria d´Alcaraz va començar al futbol base de Barça, Espanyol i Damm. Posteriorment, va fitxar per la Gramanet on va militar tres temporades abans d´incorporar-se al Prat.

En aquesta passada temporada 2016-2017, Alcaraz va disputar 24 partits (1.190 minuts) amb el Girona, aconseguint 6 gols, alguns de molt determinants, com el que va representar el definitiu empat a 3 al camp del Tenerife, un rival directe en la lluita per l'ascens. El Girona considera que Alcaraz té projecció i per això l'ha renovat fins el 2020.