El Peralada ja és equip de Segona Divisió B

El Peralada ja és a tots els efectes equips de Segona B després que aquest migdia la Federació Espanyola de Futbol hagi donat el vist-i-plau al conjunt altempordanès per ocupar la plaça deixada pel Gavà, descendit a Tercera per impagaments. L'afiliació amb el Girona ha permès fer efectius els 133.000 euros que demanava la Federació per la plaça i fer-se amb un lloc a la categoria de bronze, objectiu principal des de Montilivi.

Així, el club assoleix un ascens que el Rápido de Bouzas es va encarregar d'esguerrar al terreny de joc en l'eliminatòria final per pujar. D'aquesta manera, el Girona ja compta amb el seu filial, rebatejat a l'espera de l'aprovació dels socis com a Peralada-Girona B, a Segona B i podrà fer-lo servir per a foguejar joves talents amb projecció. L'entrada de Miquel Llobet a la presidència ha servit per deixar enrere les tibentors entre els dos clubs i seguir de la mà aquesta temporada.

El club ha anunciat avui també que dilluns que ve començaran les revisions mèdiques a la plantilla i que el dia 12 d'agost disputarà un amistós al Municipal de Llagostera contra l'equip que entrena Òscar Álvarez. En els propers dies el club començarà a anunciar els primers moviments a la plantilla.