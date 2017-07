La Primera ja escalfa motors

A Montilivi, els camions continuen amunt i avall carregant i descarregant la sorra per al drenatge del nou terreny de joc. Rere el Gol Nord, ja hi ha un parell de màquines realitzant prospeccions i sondejos previs a la instal·lació de la nova graderia supletòria, mentre que a les taquilles instal·lades a davant de les oficines, els abonats continuen acostant-se escalonadament per renovar el seu carnet. De tant en tant algun cotxe de representant es deixa caure també per l'estadi. Tot plegat, amb música de fons, la de les proves de la nova megafonia. D'activitat esportiva, cap. Els jugadors del Girona continuen de vacances i esgoten els dies lliures abans de divendres, quan comencen les revisions. Per a dilluns, hi ha prevista la primera sessió d'entrenament de la pretemporada, tot i que l'escenari no està gens clar, ja que amb el trànsit de camions és fins i tot perillós exercitar-se a l'annex de l'estadi. Entre l'afició que es deixa caure per Montilivi, un sentiment comú: moltes ganes que s'alci el teló de la nova temporada. I és que la majoria d'equips de Primera Divisió o ja han començat a entrenar o bé ho faran durant aquesta setmana. Ahir ho van fer el Reial Madrid i l'Espanyol, demà ho farà el Barça i ja fa dies que Athletic Club i Sevilla suen la cansalada.

La jornada d'ahir va ser la més moguda en els equips de la Lliga Santander. Madrid, Espanyol, Alabès, Celta de Vigo, Las Palmas i Leganés van donar el tret de sortida a la pretemporada amb els primers entrenaments de l'estiu. Amb aquest grup ja en dansa, només resten per reprendre la feina el Barça i l'Eibar que ho fan demà i el Girona i el Getafe. Els blanc-i-vermells seran, amb els madrilenys, l'equip que començarà més tard la pretemporada. I això que el Llevant, que va acabar la competició a Segona A el mateix dia que els de Machín ja s'hi va posar la setmana passada. El Getafe, en canvi, només començarà dos dies després que el Girona, malgrat acabar el curs quinze dies tard.

En aquest sentit, quan els futbolistes del conjunt gironí es calcin per primer cop les botes, ja hi haurà un grapat de rivals que hauran, fins i tot, disputat els seus primers amistosos. Així, el València ja s´enfronta avui al Lausana i l´Ahtletic Club ho fa amb el Basilea demà en els primers partits d´estiu. El Deportivo de la Corunya tindrà un triple compromís aquesta setmana contra Racing Villablés, Arosa i Silva entre dimecres i divendres. El Girona de moment només té quatre partits amistoso confirmats fins ara. Els dos primers seran durant l´estada que l´equip realitzarà del 20 al 28 d´aquest mes a la Ciutat Esportiva del Manchester City. El primer serà contra el Nottingham Forest (dia 25) i l´altre davant l´Oldham Athletic (dia 27). De tornada a Catalunya, el Girona s´enfrontarà al Brighton Hove Albion a Palamós (1 d´agost) i visitarà el Nàstic al Nou Estadi tarragoní (5 d´agost). Previsiblement el conjunt gironí ha de lligar encara com a mínim un parell de partits amistosos més abans de començar la competició el cap de setmana del 19 i 20 d´agost.

Caldrà veure com el preparador físic Jordi Balcells, que ahir ja va treure el nas per l'estadi- per tornar-se a familiaritzar amb la feina- prepara una pretemporada diferent perquè no es noti el dèficit de dies d'entrenament respecte a la resta de rivals. En aquest sentit, el club està estudiant realitzar una segona estada de pretemporada un cop l´equip hagi tornat de terres britàniques.