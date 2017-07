El Tenerife insisteix per aconseguir comptar amb els serveis de Sandaza

Fran Sandaza és un dels quatre jugadors als quals el Girona, abans de començar les vacances, va comunicar que el seu futur dependria una mica de com es desenvolupés el mercat. O el que és el mateix, que no tenia garantida la continuïtat a la plantilla. La resta de jugadors en el mateix cas que Sandaza són Eloi Amagat i Jonas Ramalho. En aquesta llista també hi figurava inicialment el porter René Román. El fitxatge de José Aurelio Suárez va provocar que el club decidís prescindir del gadità i apostar per una porteria amb Iraizoz, Bounou i Suárez. Això sí, René va haver d´arribar a un acord econòmic per a la rescissió del seu contracte amb el Girona. Un cop enteses les dues parts, el gadità va signar per l´Almeria.

Els 9 gols que va fer la temporada passada Fran Sandaza i els 16 de fa dos cursos també a Montilivi fan que el seu nom figuri en moltes agendes d´equips de Segona Divisió A. Un dels que sembla més interessat en els seus serveis és el Tenerife, que hauria establert ja un primer contacte amb el futbolista. Tot i això, la intenció de Sandaza, és en principi, poder-se estrenar a Primera Divisió amb el Girona, però en el cas que el club de Montilivi incorpori molts davanters i el convidi encara més a sortir, es plantejaria canviar d´aires. El que sí que té clar el de Toledo és que vol saber al més aviat possible on jugarà i el seu objectiu és competir amb l´equip amb el qual comenci la pretemporada. Sandaza té contracte fins al 2019.

Mentrestant, el club continua pendent de resoldre la cessió d´Alcaraz a l´Almeria i les rescissions de Kiko Olivas i Cristian Herrera, que ja saben de fa dies que no tenen lloc a la plantilla a Primera. A més a més qui sembla que també té pocs números de continuar és el porter Gianni Cassaro. L´edat del lloretenc, a l´octubre fa 25 anys, i el fitxatge de Suárez, que en principi alternarà primer equip i Peralada, li barrarien les portes a continuar al Girona.