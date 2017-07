Pendents de Machín i del City

Ha passat més d'un mes i la revisió del contracte de Pablo Machín encara no ha cristal·litizat. La vinculació del tècnic sorià amb el Girona acaba el proper 30 de juny de 2018 i la intenció i voluntat per part del club és d'ampliar-la almenys alguna temporada més. Amb aquest plantejament s'està negociant i així ho va revelar ahir el director esportiu, Quique Cárcel que confia poder tancar l'operació en els propers dies. I és que la continuïtat de Machín va lligada a la dels membres del cos tècnic, Jordi Guerrero, Jordi Balcells i Omar Harrak. «N'estem parlant. Estem molt contents amb el cos tècnic. Són la clau de l'èxit d'aquest ascens a Primera Divisió i els tenim un màxim respecte», deia Cárcel. El màxim responsable esportiu del Girona no va mostrar cap preocupació perquè l'operació pugui perillar, al contrari. «El que vull és que vegi la confiança que tenim en ell», subratllava Cárcel.

La intenció del Girona passa per ampliar i millorar la situació contractual de Machín i en aquesta direcció van les converses. «Estem parlant per intentar fer algun any més. No sabem si un o algun altre. La idea és que senti que l'estimem i que se senti com l'entrenador que ha de dirigir el Girona a Primera Divisió», detallava Cárcel. La demora en la negociació no amoïna Cárcel, que aposta per estar «tranquils» malgrat reconèixer que no és bo fent pronòstics. «Fa un mes vaig dir que volia tota la plantilla i no tinc ningú», deia irònicament. En aquest sentit, sí que està convençut que l'acord serà aviat. «Considero que arribarem a bon port i no trigarem gaire a fer-ho oficial», deia.

El factor City

Mentrestant, el director esportiu blanc-i-vermell continua pendent dels jugadors que puguin arribar en qualitat de cedits pel Manchester City. Amb Maffeo amb les maletes a punt, Cárcel confia que el conjunt britànic cedeixi a Montilivi alguna altra de les seves perles. Tot i això, demana paciència. «Estem valorant molts futbolistes i fa temps que en parlem. Són jugadors amb un mercat molt ampli. Qualsevol equip de Primera Divisió, de la Premier o d'Europa els voldria. Tot té el seu temps i cal mantenir la calma. Soc optimista i confio que podrem portar algun jugador que interessi tant a ells com a nosaltres que jugui aquí. Espero tenir notícies en els propers dies».

Pel que fa a la possible entrada del club anglès a l'accionariat del club, el president Delfí Geli no va voler aclarir quins són els tempos de l'operació. «S'estan comentant moltes coses últimament i enviant missatges. A dia d'avui mantenim la relació que hi ha hagut fins ara amb el City. Hem pogut tenir cedits i esperem tenir-ne més en el futur. No estarem cada dia desmentint i confirmant coses. El futur, si hi ha algun canvi, ja serà diferent», assegurava el president.