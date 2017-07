El Peralada ja planifica la temporada a Segona B

Poc menys d'un mes després de tastar una de les cares més amargues del futbol, el Peralada va conèixer ahir que la temporada que tot just comença competirà a Segona Divisió B. El descens administratiu del Gavà va obrir de bat a bat les portes al Girona per, gràcies a la bona campanya i el fet que el Peralada quedés en segona posició a la lliga, comprar la plaça vacant del conjunt barceloní per jugar a la categoria de bronze.

«És una alegria molt gran», recalcava el nou president del club, Miquel Llobet. Res hauria estat possible sense la temporada que va fer l'equip que, tot i caure a l'última eliminatòria de promoció contra el Rápido de Bouzas, va fer prou mèrits com per guanyar-se la plaça. D'això n'està convençut Arnau Sala, que al mateix temps confirmava que se li va renovar automàticament el contracte i que per tant seguirà entrenant l'equip a Segona B. «Sempre hi haurà aquella petita espina de l'última eliminatòria, però ara el reglament esportiu ens puja de categoria. No hi havia cap plaça en venda, és una qüestió de llei, i el mèrit esportiu que vam fer ens ha portat a que el Girona pagués per la plaça», recalcava.

Serà la primera temporada de la història del Peralada en aquesta categoria. Un fet inimaginable un any enrere i que l'esforç i dedicació de la plantilla i el cos tècnic i la vital ajuda del Girona, que recentment ha reforçat els vincles amb l'equip alt-empordanès, han fet que el modest equip xampanyer s'hagi fet un nom entre els millors equips catalans i pugui exportar els seus colors fora de les fronteres catalanes.

Des del club no hi havia cap dubte que la plaça seria per a ells després d'abonar els 133.000 euros que demanava la Federació i ara, amb l'oficialitat, el Peralada i el Girona es posen a fer feina amb la confecció d'una plantilla que es començarà a entrenar la propera setmana. «El fet de pujar sempre obliga a fer canvis en una plantilla. Després de fer un equip amb una mica més d'experiència la temporada passada, ara sí que toca apostar per la gent jove», destaca el tècnic, Arnau Sala. L'objectiu serà que aquests futbolistes, els que tenen «projecció per jugar amb el primer equip» puguin entrenar-se i estar disponibles per Pablo Machín.

Respecte la seva continuïtat a la banqueta a Segona B, Arnau Sala ho té clar. «Tenim un contracte signat i se'ns va renovar automàticament gràcies a la bona temporada que vam fer», destaca.

El grup de Segona B, definit

La Reial Federació Espanyola de Futbol va fer públic els grups de Segona B per aquesta temporada. Al grup tercer hi haurà els equips catalans (Peralada, Llagostera, Olot, Sabadell, Lleida Esportiu, Badalona i Cornellà), els balears (Mallorca, Formentera, PD Santa Eulàlia i Atlètic Balears), els valencians (Atlètic Saguntí, Mestalla, Ontinyent, Elx, Hèrcules i Alcoià) i els aragonesos (Ebre i Aragó).

El Peralada convoca els socis

El proper 23 de juliol el club ha convocat una Assemblea Ordinària de Socis (12 h) per aprovar els pressupostos de la temporada passada i d'aquesta i també una Assemblea Extraordinària (13 h), on l'únic punt serà la ratificació de la modificació del contracte de filiació amb el Girona, que inclou anomenar-se Peralada Girona B.