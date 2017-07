El lateral esquerre Carles Planas (Celta) reforça el Girona

El Girona ha fet públic aquesta tarda el quart fitxatge per afrontar el debut a Primera divisió. Després de les arribades dels porters Gorka Iraizoz (Athletic) i José Aurelio Suárez (Barça B), i del central Bernardo Espinosa (Middlesbrough), ara és el lateral esquerre (també pot jugar de central) Carles Planas (Celta) qui s'afageix a la nòmina de reforços per a la plantilla que dirigeix Pablo Machín. El jugador de Sant Celoni firma per tres temporades i serà presentat demà a les 12 del migdia a l'estadi de Montilivi.

El nou futbolista del Girona es va formar al seu poble, a la PB de Sant Celoni. Amb només deu anys, en el seu primer any d'aleví, el va fitxar el Barça. Al club blaugrana va passar per totes les categories del futbol formatiu fins a arribar al filial. El nou jugador gironí va debutar amb el primer equip del Barça, amb Tito Vilanova com a entrenador, en partit de Copa del Rei. També ho va fer en un partit de la Lliga de Campions. L'estiu de 2014 va comprometre's per tres anys amb el Celta, amb el qual, en aquesta última temporada, ha disputat 12 partits.

El Girona necessita encara, com a mínim, vuit o nou fitxatges més abans de començar la competició oficial. De moment demà al matí els jugadors que continuen i els nous fitxatges estan citats per passar la pertinent revisió mèdica. Dilluns la plantilla iniciarà oficialment la pretemporada i el dijous 20 marxarà a Manchester per fer-hi l'estada de preparació a les instal·lacions del City.



Trajectòria Carles Planas