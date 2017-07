«Pel meu cap no hi passa res més que continuar al Girona aquesta temporada»

Se sol dir que les vacances sempre van bé. Aquestes m'imagino que les ha assaborit encara més.

Han estat les millors vacances dels últims anys. Hi havia quelcom espectacular per celebrar. A més a més, n'hem fet més que els últims anys en què havíem hagut de jugar play-offs i veníem de rebre cops durs. Ara toca començar una nova pretemporada diferent perquè som a la màxima categoria, amb la il·lusió que això suposa. A més, ho farem després d'assolir un ascens i no, com les dues últimes temporades, de rebre una decepció. Començaré havent desconnectat, que em convenia.

Començarà la pretemporada de la mateixa manera que sempre o bé el fet d'estar en el paquet de jugadors que no té garantida la continuïtat fa que l'encarar d'una forma diferent?

Exactament igual. Des del primer dia exercint com algú important al vestidor, com m'han demostrat els últims anys els companys, com el capità. Així és com espero començar la pretemporada, com ho he fet últimament, sentint-me valorat. Tinc un contracte que vull complir i gaudir d'aquest any històric a Primera.

Aquest paper de capità, d'home de la casa, juntament amb la permanència d'un nucli dur del vestidor amb Pere Pons i Granell hauria de ser un factor important en un vestidor que es pot omplir de força jugadors estrangers, oi?

Considero que al final és clau. La gent que decideix ho acabarà valorant. Un simple aficionat pot veure el rendiment al terreny de joc, els gols, els minuts disputats, però per aconseguir que un vestidor i un equip funcioni hi ha moltes més coses que només els de dins i els que ens dediquem a això sabem. Tothom hi donarà la importància que té i es decidirà.

Des que va marxar de vacances ha parlat amb Cárcel?

No he parlat amb ningú més. L'única xerrada que vaig tenir va ser amb en Quique, igual que tots els meus companys abans de marxar de vacances. Li vaig explicar les meves intencions. Va ser una conversa sincera com les que sempre he tingut amb ell. Ens coneixem força i la relació és prou bona. No he parlat amb ningú més i per tant començaré la pretemporada igual que tots els altres companys.

El que m'imagino que no espera és que a mitja pretemporada el convidin a buscar-se una sortida...

No m'ho he plantejat. No he pensat alternatives. He parlat amb el meu representant i li he dit que la meva única opció és quedar-me aquí. Que m'ha costat molt i he hagut de lluitar molt per aconseguir aquest contracte a Primera Divisió. No he pensat en res més. Tampoc ens ho mereixíem després del que hem aconseguit i de fer quelcom històric. Ens tocava gaudir dels amics, la família i les vacances. No passa pel meu cap res més que sigui continuar aquest any i molts més al Girona.

De moment només han arribat tres fitxatges però sí que hi ha moviment d'obres a l'estadi. Com està veient els preparatius per l'estrena a Primera Divisió?

Al final s'han de fer coses. No només al camp sinó també a l'equip. Tots sabem que falta molta gent per arribar però confio en la bona feina que ha fet el club aquests últims anys i estic convençut que hi deu haver moltes coses avançades. S'acabarà fent una plantilla compensada i un equip competitiu que segur que ho farà bé i aconseguirà els objectius que se'ns marquin.