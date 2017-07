El perímetre de seguretat de Montilivi els dies de partit queda definit

L'Ajuntament de Girona ha presentat aquest matí el dispositiu de mobilitat que s'articularà a la ciutat els dies de partit de Primera divisió a l'Estadi de Montilivi.

Finalment el perímetre de seguretat s'estreny i el tall de trànsit a l'avinguda no es farà a l'alçada del carrer Puigsacalm, sinó una mica més amunt, a l'encreuament amb la travessia Josep Maria Corredor i Pomés. Tampoc es podrà accedir per Mas Barril ni pel carrer Universitat de Girona, i per dalt de l'estadi, el tall al trànsit estarà situat a l'alçada del carrer Jocs Olímpics, poc abans de Torres de Palau. Tant el regidor d'Urbanisme, Mobilitat, Seguretat i Via Pública, Joan Alcalà, com la responsable de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat, Sílvia Paneque, han garantit la mobilitat de tots els veïns de la zona ja que l'àrea de seguretat no afecta cap zona d'habitada.

L'ascens del Girona a Primera comportarà mesures de seguretat i mobilitat excepcionals que provocaran, com ja havia avançat aquest diari, que no es pugui aparcar als voltants de l'estadi.Tot el dispositiu estarà sota el control dels Mossos a travès del coordinador de Seguretat, Albert Mendoza.

La zona de seguretat s'establirà tres hores i mitja abans de començar el partit i fins a una hora i mitja després que s'hagi acabat. L'accès al perímetre estarà restringit, però l'Ajuntament garanteix el pas, per vies alternatives o acreditacions, als usuaris i professionals dels diferents equipaments del Campus de Montilivi i del Servei d'Esports de la Universitat, de l'institut Montilivi, del Centre Educatiu Montilivi, de l'Escola d'Educació Especial Font de l'Abella i del complex esportiu del GEiEG de Palau. Amb tot, però, els dies de partit els estudiants no podran usar els aparcaments tal i com hi estan acostumats perquè l'estacionament hi estarà prohibit des de les 00.00 del dia del partit.

Finalment l'Ajuntament ha accedit a crear una línia d'autobús específica pels dies de partit que sortirà de Marqués de Camps fins a la zona de Montilivi fent les parades habituals de la línia 2 i recollint els aficionats que deixin el vehicle a l'aparcament dissuasori que es crearà a l'antic Centre Verd. El preu del viatge serà de mig euro. Els aparcaments recomanats són el del pavelló de Palau i el del Centre Verd, en total, unes 700 places. Els del complex comercial del Mas Gri i el del Parc Tecnològic són privats i s'està en converses amb els seus propietaris per veure quin ús se'n pot fer.