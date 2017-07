Els uruguaians Villa i Romero seran els primers reforços del Peralada

Tota la feina realitzada durant la temporada passada a punt va estar d'anar-se'n en orris amb el disgust del Rápido de Bouzas en l'eliminatòria final per l'ascens a Segona B. Finalment però, el Peralada va tenir premi a la competició regular i el fet d'acabar segona a la Lliga li ha permès accedir a la plaça del descendit Gavà a canvi de 133.000 euros. Amb l'equip ja a Segona B i l'acord d'afiliació amb el Girona reforçat després d'unes quantes -més ben dit moltes- tibentors s'ha reforçat i des de Montilivi ja es treballa en la nova temporada.

Així, dilluns començaran les revisions mèdiques dels jugadors amb contracte amb vigor i dels fitxatges que puguin venir en els propers quatre dies. En aquest sentit, entre avui i demà s'espera l'arribada dels uruguaians Maximiliano Villa i Andrés Romero, del Nacional de Montevideo que seran els primers fitxatges. Romero és un pivot mentre que Villa actua de lateral dret. Tots dos són internacionals sub20 i arribaran directament a la disciplina del Girona, sense que el Manchester City hi intervingui. No seran els únics fitxatges de jugadors estrangers que farà el Peralada ja que el Girona té previst incorporar d'altres joves valors que té controlats i que encara no veu prou madurs per al primer equip. «Tenim controlat el mercat estranger de joves amb talent i en podrien arribar més», assegura el secretari tècnic del Girona i del Peralada, Ivan Hammouch.

A l'espera de l'aterratge de Villa i Romero, el Peralada ha citat els següents futbolistes amb contracte per aquest curs per fer les revisions mèdiques dilluns: els porters Gianni Cassaro i Richi Paz, els defenses Vallho i Carbonell, els mitjos Jorge Marta, Víctor Alonso, Boniquet, Serrano, Javi Sánchez i Sergi Álamo i els davanters Draman Konaré, Cesc Clotet i Corominas. No hi són Nacho Ruiz, Pau Ribas, Higón i Marc Carbó que han acabat contracte i no continuaran. Chele i Forgas, que sí que tenen contracte, no estan citats per passar les revisions.

Un dels que jugarà amb el Peralada aquest curs serà el porter José Aurelio Suárez. L'asturià, fitxat del Barça B, serà segons Hammouch «100% en dimàmica del Girona» però quan no vagi convocat amb el primer equip jugarà al Peralada. «Per edat i condicions ho pot fer. Ve amb aquest rol». Això farà que molt probablement Gianni sigui el sacrificat.

Pel que fa a Draman Konaré i David Serrano, lesionats de gravetat la temporada passada, el club confia a tenir-los a punt al setembre i l'octubre, respectivament. Konaré es va lesionar a finals de gener de lligaments creuats i el mes que ve podria integrar-se plenament als entrenaments. De la seva banda, Serrano, lesionat del menisc serà inscrit però no podrà competir fins a l'octubre, quan rebi l'alta , ja que va ser donat de baixa per lesió la temporada passada per poder fitxar Higón.